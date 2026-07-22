سپاه: عملیات ایران برای تنبیه آمریکا ادامه دارد

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0646 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0646\u06cc\u0631\u0648\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062a\u0646\u0628\u06cc\u0647 \u0645\u062a\u062c\u0627\u0648\u0632 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0632 \u0628\u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u0647 \u0647\u0645\u0686\u0646\u0627\u0646 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0628\u0647 \u0632\u0648\u062f\u06cc \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.