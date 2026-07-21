کد خبر: 1370174
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۰
بين‌الملل » اخبار كلی

واکنش سازمان ملل به حمله آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای خوزستان

1 سخنگوی سازمان ملل متحد گفت دبیرکل این سازمان نگران حملات آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران از جمله حملات به یک نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت است.

جوان آنلاین: استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل به‌ویژه نگران حملات به زیرساخت‌های غیرنظامی در ایران از جمله یک نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت و یک کارخانه آب شیرین‌کن است و همچنین در سراسر منطقه، شاهد حملات به نیروگاه‌ها، کارخانه‌های آب شیرین‌کن در کویت و سایر نقاط بوده‌ایم. چنین حملاتی غیرقابل قبول است و باید فورا متوقف شود.

طبق گزارش خبرگزاری ریانووستی، سخنگوی سازمان ملل در ادامه تاکید کرد: تشدید درگیری در منطقه، ایران، بحرین، اردن، سوریه، عراق، عربستان سعودی، یمن، قطر، کویت و امارات متحده عربی را تحت تاثیر قرار داده و بر سیستم‌های تجاری، دسترسی بشردوستانه، هزینه‌های حمل‌ونقل و قیمت سوخت و کالا‌های اساسی فشار وارد کرده است.

او بدون محکوم کردن حملات آمریکا، گفت: دبیرکل سازمان ملل بار دیگر تاکید می‌کند که هیچ راه‌حل نظامی برای این جنگ وجود ندارد و خواستار تشدید تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به یک توافق صلح‌آمیز و پایدار است. این توافق باید شامل احیای کامل حقوق بین‌المللی ناوبری و آزادی ناوبری در تنگه هرمز و همچنین حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی باشد که غیرنظامیان برای بقا به آن متکی هستند.

سازمان انرژی اتمی ایران روز یکشنبه در محکومیت حمله تروریستی آمریکا به سایت نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین اعلام کرد: رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانون‌شکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بین‌المللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به‌وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین، یکی از نماد‌های عزت و خودکفایی علمی ملت ایران حمله کرد.
بحث ترامپ و ممدانی درباره دستگیری نتانیاهو در ایالات متحده

سخنگوی سازمان ملل در بخش دیگری از اظهاراتش گفت که این سازمان در مناظره بین دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و زهران ممدانی، شهردار نیویورک در مورد تهدید به دستگیری بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در خاک ایالات متحده دخالت نخواهد کرد.

وی افزود: سازمان ملل متحد فقط در قبال مقامات مدعو خود در داخل سازمان مسئول است و مهمانان آزادند برنامه خود را که توسط مقامات فدرال ایالتی و شهری هماهنگ می‌شود، دنبال کنند.

در تاریخ نوامبر ۲۰۲۴، دیوان کیفری بین‌المللی با استناد به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه، حکم بازداشت نتانیاهو و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی را صادر کرد. سپس در سپتامبر ۲۰۲۵، پیش از هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ممدانی، نامزد وقت شهرداری وعده داد که در صورت انتخاب شدن به‌عنوان شهردار و ورود نتانیاهو به نیویورک، حکم بازداشت نخست‌وزیر رژیم اشغالگر را صادر کند.

برچسب ها: سازمان ملل ، آمریکا ، نیروگاه هسته ای
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