کد خبر: 1370173
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۰
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ آتش جنگ تجاری علیه کانادا را دوباره شعله‌ور کرد

1 ترامپ در اقدامی که خطر جنگ تجاری جدیدی را افزایش می‌دهد، تعرفه ۵۰ درصدی برای واردات از کانادا وضع کرد.

جوان آنلاین: به نقل از سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه تعرفه‌های گسترده‌ای علیه کانادا اعلام کرد که می‌تواند بار دیگر جنگ تجاری میان آمریکا و یکی از نزدیک‌ترین متحدان و بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی‌اش را شعله‌ور کند.

به گزارش تسنیم، تعرفه ۵۰ درصدی برای برخی کالا‌های کانادایی از جمله تجهیزات برقی و ماشین‌آلات، از سنگین‌ترین تعرفه‌هایی است که دولت ترامپ تاکنون علیه یک کشور اعمال کرده است.

اگرچه ترامپ اخیراً تهدید کرده بود در واکنش به دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی کانادا که به شمال آمریکا رسیده بود، تعرفه‌هایی علیه این کشور اعمال خواهد کرد، اما مقامات دولت آمریکا اعلام کردند تعرفه‌های جدید ارتباطی با آن موضوع ندارد.

کاخ سفید اعلام کرد این تعرفه‌ها ۳۰ روز دیگر اجرایی می‌شود و حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالا‌های کانادایی را در بر می‌گیرد.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: کانادا به مزایای تجارت آزاد و منصفانه باور دارد.

وی افزود: کانادا در هر شرایطی با تمام توان برای تقویت اقتصاد داخلی خود و حمایت از کارگران، کشاورزان، کسب‌وکار‌ها و خانواده‌های کانادایی، هر اقدام لازم را انجام خواهد داد.

با این حال، داگ فورد، نخست‌وزیر استان انتاریو، موضع تندتری گرفت و بلافاصله خواستار اقدام متقابل شد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر این تعرفه‌ها اجرا شود، کانادا باید با دلار در برابر دلار و تعرفه در برابر تعرفه پاسخ دهد.

ترامپ برای توجیه این اقدام به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ استناد کرد؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت تبعیض یک کشور علیه کالا‌های آمریکایی، تعرفه‌ای تا سقف ۵۰ درصد وضع کند. با این حال، این قانون تاکنون هرگز به این شکل به کار گرفته نشده است.

چند قلم از مهم‌ترین کالا‌های وارداتی از کانادا از این دور جدید تعرفه‌ها معاف شده‌اند؛ از جمله محصولات انرژی، مواد معدنی راهبردی، ماهی و همچنین کالا‌هایی مانند خودرو و فلزات که پیش‌تر مشمول تعرفه‌های بخشی بوده‌اند.

با این حال، برخلاف تعرفه‌های قبلی ترامپ علیه کانادا، این بار هیچ معافیتی برای کالا‌های مشمول توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا در نظر گرفته نشده است؛ توافقی که اکنون مذاکره مجدد درباره آن در جریان است.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، کانادا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

انتظار برای امتحان

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

مرز‌های هوشمند با «سامانه سجاد»

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

پایگاه‌ها و مراکز آمریکا در کویت و بحرین هدف حملات پهپادی ارتش قرار گرفت

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار