جوان آنلاین: به نقل از سی‌ان‌ان، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه تعرفه‌های گسترده‌ای علیه کانادا اعلام کرد که می‌تواند بار دیگر جنگ تجاری میان آمریکا و یکی از نزدیک‌ترین متحدان و بزرگ‌ترین شرکای اقتصادی‌اش را شعله‌ور کند.

به گزارش تسنیم، تعرفه ۵۰ درصدی برای برخی کالا‌های کانادایی از جمله تجهیزات برقی و ماشین‌آلات، از سنگین‌ترین تعرفه‌هایی است که دولت ترامپ تاکنون علیه یک کشور اعمال کرده است.

اگرچه ترامپ اخیراً تهدید کرده بود در واکنش به دود ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی کانادا که به شمال آمریکا رسیده بود، تعرفه‌هایی علیه این کشور اعمال خواهد کرد، اما مقامات دولت آمریکا اعلام کردند تعرفه‌های جدید ارتباطی با آن موضوع ندارد.

کاخ سفید اعلام کرد این تعرفه‌ها ۳۰ روز دیگر اجرایی می‌شود و حدود ۲۰ میلیارد دلار از کالا‌های کانادایی را در بر می‌گیرد.

مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا، روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: کانادا به مزایای تجارت آزاد و منصفانه باور دارد.

وی افزود: کانادا در هر شرایطی با تمام توان برای تقویت اقتصاد داخلی خود و حمایت از کارگران، کشاورزان، کسب‌وکار‌ها و خانواده‌های کانادایی، هر اقدام لازم را انجام خواهد داد.

با این حال، داگ فورد، نخست‌وزیر استان انتاریو، موضع تندتری گرفت و بلافاصله خواستار اقدام متقابل شد.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اگر این تعرفه‌ها اجرا شود، کانادا باید با دلار در برابر دلار و تعرفه در برابر تعرفه پاسخ دهد.

ترامپ برای توجیه این اقدام به بخش ۳۳۸ قانون تعرفه سال ۱۹۳۰ استناد کرد؛ قانونی که به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد در صورت تبعیض یک کشور علیه کالا‌های آمریکایی، تعرفه‌ای تا سقف ۵۰ درصد وضع کند. با این حال، این قانون تاکنون هرگز به این شکل به کار گرفته نشده است.

چند قلم از مهم‌ترین کالا‌های وارداتی از کانادا از این دور جدید تعرفه‌ها معاف شده‌اند؛ از جمله محصولات انرژی، مواد معدنی راهبردی، ماهی و همچنین کالا‌هایی مانند خودرو و فلزات که پیش‌تر مشمول تعرفه‌های بخشی بوده‌اند.

با این حال، برخلاف تعرفه‌های قبلی ترامپ علیه کانادا، این بار هیچ معافیتی برای کالا‌های مشمول توافق تجاری آمریکا، مکزیک و کانادا در نظر گرفته نشده است؛ توافقی که اکنون مذاکره مجدد درباره آن در جریان است.