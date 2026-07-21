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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سیاست » اخبار کلی
عراقچی در گفت‌و‌گو با همتای فرانسوی:

رفتار دو دیپلمات فرانسه در تهران غیرقابل قبول است

1 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با همتای فرانسوی مراتب اعتراض ایران را به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران به اطلاع وی رساند.

جوان آنلاین: سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، و ژان‌نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، عصر امروز سه شنبه در گفت‌وگویی تلفنی درباره آخرین تحولات دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفت‌و‌گو با اعتراض به اقدامات نامتعارف و مغایر با موازین دیپلماتیک دو تن از دیپلمات‌های فرانسه در تهران، این رفتار‌ها را غیرقابل قبول دانست و تأکید کرد که رعایت قوانین و مقررات کشور پذیرنده و پایبندی به اصول و هنجار‌های شناخته‌شده دیپلماتیک، لازمه تداوم فعالیت نمایندگی‌های خارجی است. عراقچی خواستار جلوگیری از تکرار چنین اقداماتی و اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت فرانسه شد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه انسداد تنگه هرمز نتیجه مستقیم نقض تعهدات ایالات متحده ذیل یادداشت تفاهم اسلام‌آباد و اقدامات تنش‌زای آن کشور است، تصریح کرد؛ مسئولیت تبعات این وضعیت بر عهده طرفی است که با عدول از توافقات و استمرار رویکرد‌های یکجانبه، روند دیپلماسی و ثبات منطقه را با مخاطره مواجه کرده است.

به گزارش ایرنا، شب گذشته ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، با انتشار بیانیه‌ای مدعی شده‌بود که دو تن از دیپلمات‌های فرانسوی در تهران بازداشت شده‌اند و با آنها بدرفتاری شده‌است. وزیر خارجه فرانسه مدعی شده‌بود که دیپلمات‌های مذکور مسئول برقرار ارتباط فرهنگی با مردم و دانشمندان ایرانی بوده‌اند.

امروز نیز وزارت خارجه فرانسه کاردار جمهوری اسلامی ایران را در پاریس به این وزارتخانه احضار کرده‌بود.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، ایران ، فرانسه
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