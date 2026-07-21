جوان آنلاین: «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز سهشنبه ۳۰ تیر در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا درباره اظهارات «رومن رادوف» نخستوزیر بلغارستان مبنی بر بررسی درخواست آمریکا برای استقرار هواپیماهای نظامی آن کشور در پایگاه هوایی «بزمر» بلغارستان با هدف پشتیبانی از اقدامات نظامی علیه ایران، گفت: دولت بلغارستان به خوبی میداند که حملات نظامی آمریکا علیه ایران که در واقع ادامه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی از ۲۸ فوریه است، تجاوزی آشکار و نقض فاحش اصول بنیادین منشور سازمان ملل و قواعد آمره سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل است و هرگونه مشارکت و همکاری در تدارک و اجرای این حملات غیرقانونی به مثابه همدستی در ارتکاب جنایت تجاوز و جنایات جنگی خواهد بود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به پیامدهای گسترده تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران برای صلح، امنیت و تجارت بینالملل، و نیز جنایات جنگی ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، بر تکلیف قانونی و اخلاقی همه دولتها برای محکومکردن این تجاوز و جنایات ارتکابی تاکید کرد و با ابراز تعجب از اظهارات نخستوزیر بلغارستان، تصریح کرد: نفس بیان قصد نخستوزیر بلغارستان برای بررسی درخواست حمایت آمریکا در جنگ غیرقانونی آن علیه ملت بزرگ ایران، خلاف تعهدات حقوقی بینالمللی بلغارستان و مغایر با اصل احترام متقابل نسبت به حاکمیت ملی است؛ ضمن اینکه طبق بند (و) ماده (۳) قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، در اختیار قرار دادن قلمرو یک دولت برای استفاده دولت دیگر بهمنظور ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، از مصادیق عمل تجاوز محسوب میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به روابط مبتنی بر احترام متقابل بین ایران-بلغارستان، هشدار داد: مبادا پارلمان بلغارستان با صدور مجوز استفاده آمریکا از قلمرو و امکانات این کشور، این کشور را تبدیل به همدست متجاوزان و جنایتکاران کند.
بقائی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود در برابر هر شرارت و تعرضی تردید نمیکند و قطعا هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب تجاوز نظامی علیه ایران مشارکت کند، باید مسئولیت تبعات آن را پذیرا باشد.