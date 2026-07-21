ارتش پاکستان اعلام کرد که در دیدار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران و فرمانده ارتش پاکستان دو طرف ضمن مرور آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های دوجانبه بر همکاری برای حفظ امنیت منطقه‌ای توافق کردند.

جوان آنلاین: روابط عمومی ارتش پاکستان سه‌شنبه شب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران، با فیلد مارشال سید عاصم منیر در ستاد کل ارتش (GHQ) راولپندی دیدار کرد.

توافق وزیر کشور ایران و فرمانده ارتش پاکستان برای همکاری در حفظ امنیت منطقه + فیلم

در این دیدار، موضوعات مورد علاقه مشترک، امنیت منطقه‌ای و دوجانبه و مدیریت مدثر مرز‌ها مورد بحث قرار گرفت.

مقام ایرانی از تلاش‌های مداوم و نقش دیپلماتیک پاکستان در کاهش تنش‌های منطقه‌ای، تشویق به تنش زدایی و ایفای نقش برای صلح قدردانی کرد.

ارتش پاکستان افزود: این جلسه با تاکید مجدد بر عزم راسخ برای تقویت هماهنگی نزدیک و سازوکار‌های همکاری برای حفظ امنیت منطقه‌ای و رفاه متقابل به پایان رسید.