کد خبر: 1370168
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

دوربرگردان ۶ نفتکش سعودی از باب‌المندب با هشدار یمن

جوان آنلاین: در دومین روز محاصره دریایی عربستان، نیرو‌های انصارالله ۶ نفتکش سعودی را در تنگه باب‌المندب وادار به تغییر مسیر کرده و به سمت کانال سوئز هدایت کردند؛ اقدامی که صنعا آن را بخشی از اجرای معادله بازدارندگی می‌داند که تا زمان پایان محاصره یمن ادامه خواهد داشت. 
در شرایطی که عربستان پس از بسته شدن تنگه هرمز، به مسیر دریای سرخ و باب‌المندب برای تداوم صادرات نفت به بازار‌های آسیایی چشم دوخته بود، اکنون این گذرگاه راهبردی نیز با محدودیت‌های جدید مواجه شده است. در این رابطه، منابع عربی روز سه‌شنبه گزارش دادند که دو نفتکش حامل نفت عربستان، درپی محاصره دریایی اعمال‌شده از سوی نیرو‌های انصارالله یمن، مسیر خود را در دریای سرخ تغییر داده و به سمت کانال سوئز بازگشته‌اند. منابع یمنی البته تعدد کشتی‌های بازگردانده شده را ۶ اعلام می‌کنند. محمد القادری، فرمانده نیرو‌های گارد ساحلی یمن، نیز در سخنانی با بیان اینکه تصمیم اتخاذ‌شده مبنی بر محاصره دریایی دشمن سعودی از عصر دوشنبه عملیاتی شده است، هشدار داد: «ما اقتدار رزمی دریایی لازم برای اجرای این تصمیم را داریم، همان‌طور که در قبال دشمن صهیونیستی اجرا کرده و مانع عبور کشتی‌های مرتبط با این رژیم در دریای سرخ و عرب شدیم.» به گزارش المیادین، وی اضافه کرد: یمن تبدیل به قدرت مهمی در منطقه شده که توان نظامی لازم برای تحمیل معادلات بازدارندگی جدید را در اختیار دارد. القادری بیان کرد: «عربستان تنها دو گزینه دارد و گزینه سومی در کار نیست؛ یا محاصره یمن را لغو کرده و دست از مداخله در امور این کشور بردارد، یا آنکه در مسیر تشدید تنش‌ها پیش برود که برای این کشور هزینه سنگینی خواهد داشت.» وی تصریح کرد: «ما با قدرت تمام آماده اجرای معادله محاصره در برابر محاصره، فرودگاه در برابر فرودگاه و بنادر در برابر بنادر هستیم. چهار سال از آتش‌بس می‌گذرد و رژیم سعودی از اجرای مفاد توافق شانه خالی می‌کند. امنیت اقتصادی از امنیت نظامی جدا نیست و ما گزینه‌های مختلفی داریم.»
از سوی دیگر، وزارت خارجه یمن بامداد سه‌شنبه در واکنش به بیانیه عربستان، درباره عواقب تداوم محاصره این کشور به سعودی‌ها هشدار داد. این وزارتخانه در بیانیه‌ای گفت: «رژیم جنایتکار سعودی با یمن طوری رفتار می‌کند که گویی سرزمینی تحت کنترل آن است. آنها با تکبر با مردم یمن صحبت کرده و با تحقیر به بنادر اجازه می‌دهند کشتی‌های حامل غذا و دارو را دریافت کنند.» به گزارش شبکه «المسیره»، این وزارتخانه تأکید کرد: «مردم یمن خون ده‌ها هزار شهیدی را که توسط نیروی هوایی جنایتکار رژیم سعودی در ۱۲ سال گذشته کشته شده‌اند، فراموش نکرده و هرگز فراموش نخواهند کرد.»
ائتلاف سعودی نیز در واکنش به اعلام تحریم دریایی از سوی انصارالله، ضمن رد ادعا‌های این جنبش، بر حفاظت از خطوط کشتیرانی در باب‌المندب تأکید کرد. به گزارش الجزیره، ترکی المالکی، سخنگوی نیرو‌های ائتلاف سعودی، ادعا کرد: «این ائتلاف از کشتی‌های تجاری خود در تنگه باب‌المندب محافظت و با هرگونه منبع تهدید، با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.» المالکی مدعی شد: «اجرای تدابیر حفاظتی برای کشتی‌های ائتلاف را آغاز کرده‌ایم و به تهدید‌های حوثی‌ها با قاطعیت و قدرت پاسخ خواهیم داد.» 
با توجه به ارتقای توانمندی‌های نظامی و دریایی انصارالله طی سال‌های اخیر، هرگونه تلاش عربستان برای ورود دوباره به یک رویارویی نظامی با یمن می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای ریاض به همراه داشته باشد. بر اساس داده‌های بلومبرگ، صادرات نفت خام از بندر ینبع عربستان در ساحل دریای سرخ طی ماه ژوئن به حدود ۴/۱۹ میلیون بشکه در روز رسیده است. بخش قابل‌توجهی از این محموله‌ها راهی بازار‌های شرق آسیا می‌شود و برای رسیدن به مقصد ناگزیر از عبور از تنگه باب‌المندب هستند؛ مسیری که انصارالله اکنون عبور کشتی‌های سعودی از آن را ممنوع اعلام کرده است. 
در چنین شرایطی، تداوم محاصره دریایی می‌تواند فشار سنگینی بر درآمد‌های نفتی عربستان وارد کند. ریاض برای دسترسی به بازار‌های آسیایی جایگزین کوتاه‌تری در اختیار ندارد و ناچار خواهد بود نفت و کالا‌های خود را از مسیر کانال سوئز و سپس دماغه امید نیک در جنوب آفریقا منتقل کند؛ مسیری که ضمن افزایش چشمگیر زمان و هزینه حمل‌ونقل، طول مسیر دریایی را نیز تا حدود سه برابر افزایش می‌دهد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: عربستان ، انصارالله ، باب المندب
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