جوان آنلاین: ۱۰ روز پس از حملات متقابل امریکا و ایران، نشانه‌های جدی از یک بازآرایی گسترده در ادوات و نیرو‌های امریکایی در همسایگی ایران در حال نمایان شدن است. چندین هواپیمای سوخت‌رسان و هزاران نیروی امریکایی از پایگاه‌های عربی مجاور ایران خارج شده‌اند. در حالی که سوخت‌رسان‌ها زیر آتش مداوم موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی به اسرائیل منتقل شده‌اند، هنوز سرنوشت جابه‌جایی سربازان مشخص نیست.

در دومین هفته حملات متقابل ایران و امریکا، نشانه‌های یک بازآرایی کم‌سابقه در استقرار نیرو‌های امریکایی در منطقه در حال آشکار شدن است. بازآرایی‌ای که بیش از هر چیز، از آسیب‌پذیری پایگاه‌های امریکا در کشور‌های عربی حکایت دارد. حملات چند روز اخیر ایران به پایگاه‌های امریکا در اردن، بحرین، کویت و همچنین اهداف نظامی پیرامون قطر، نخستین ضربه جدی به شبکه استقرار نیرو‌های امریکایی در فضایی است که به نظر می‌رسد قدرت و دقت آتش پهپادی- موشکی ایران در حال یک پوست‌اندازی قابل توجه است. نیویورک‌تایمز گزارش کرد که در حملات چندباره ایران به پایگاه هوایی موفق‌السلطی اردن، دست‌کم ۲۴ نظامی امریکایی زخمی شده‌اند. همزمان تصاویر ماهواره‌ای از تخریب تأسیسات مرتبط با سامانه‌های شناسایی امریکا در اربیل منتشر شده است. کویت بیشترین فشار را، به خصوص در دو روز اخیر تحمل کرده است. پایگاه علی‌السالم هدف قرار گرفت، کمپ عریفجان که یکی از مهم‌ترین مراکز لجستیکی امریکا در منطقه است، آسیب جدی دیده و سامانه‌های راداری و انبار‌های تسلیحاتی مورد اصابت قرار گرفتند. اسکله‌های پشتیبانی نظامی نیز در فهرست اهداف قرار داشتند. در اردن، پایگاه‌های امریکایی چندین‌بار هدف موشک‌ها و پهپاد‌های ایرانی قرار گرفتند. تصاویر ماهواره‌ای با وضوح بالا از برج ۲۲ (Tower ۲۲)، تخریب واحد‌های مسکونی کانتینری محل استقرار و خواب سربازان امریکایی در اردن را تأیید می‌کند. نیویورک‌تایمز گزارش داد که در حملات اخیر دست‌کم ۲۴ نظامی امریکایی مجروح شده‌اند. پنتاگون نیز پذیرفته که طی هفته‌های اخیر شمار مجروحان نیرو‌های امریکایی به حدود ۱۰۰ نفر رسیده است. در اقلیم کردستان عراق، منطقه‌ای که از شروع جنگ زیر شلاق حملات مداوم ایران قرار گرفته، تصاویر ماهواره‌ای جدید، از انهدام چادر تجهیزات بالون شناسایی ارتش امریکا در پایگاه اربیل حکایت دارد.

تصاویر را متوقف کنید!

کار به جایی رسید که آنا کاسپاریان، خبرنگار امریکایی، به نقل از یکی از شرکت‌های ماهواره‌ای گزارش کرد که دولت دونالد ترامپ از شرکت‌های خصوصی ماهواره‌ای خواسته تصاویر پایگاه‌های آسیب‌دیده امریکا را منتشر نکنند. به گفته یکی از شرکت‌های خصوصی ماهواره‌ای، دولت امریکا از این شرکت‌ها خواسته است تصاویر جدید از پایگاه‌های آسیب‌دیده را منتشر نکنند. فراتر از این، دیروز گزارش‌های متعددی از آغاز انتقال بخشی از تجهیزات و پرسنل امریکایی از پایگاه‌های عربی منتشر شد، چیزی که آسیب‌پذیری جدی در مقابل حملات ایران را نشان می‌دهد. وال‌استریت ژورنال گزارش کرده فرماندهی مرکزی ارتش امریکا در حال بررسی انتقال بخشی از امکانات خود از بحرین، کویت و عربستان به نقاط غربی‌تر، از جمله اسرائیل است؛ اقدامی که هدف آن کاهش آسیب‌پذیری در برابر موشک‌ها و پهپاد‌های ایران عنوان شده است. کانال ۱۴ اسرائیل به نقل از «نوام امیر»، تحلیلگر نظامی خود، گزارش کرده که امریکا دیگر قادر به تأمین امنیت کامل پایگاه‌هایش در منطقه نیست و به همین دلیل بخش مهمی از تجهیزات حساس، هواپیما‌های سوخت‌رسان و برخی اسکادران‌های جنگنده را به اسرائیل منتقل کرده است. همزمان رسانه‌های اسرائیلی از انتقال ده‌ها فروند هواپیمای سوخت‌رسان KC- ۱۳۵ خبر داده‌اند؛ اقدامی که حتی فعالیت فرودگاه بن‌گوریون را نیز مختل کرده است. شبکه ۱۲ اسرائیل می‌گوید که استقرار تنها هفت فروند از این هواپیما‌ها موجب لغو روزانه حدود ۵ هزار بلیت پرواز شده و نگرانی‌هایی درباره تبدیل شدن فرودگاه غیرنظامی بن‌گوریون به پایگاهی لجستیکی برای عملیات ارتش امریکا ایجاد کرده است. در حالی که بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی، دیروز در گفت‌و‌گو با رادیو ارتش اعلام کرد که اسرائیل در شرایط فعلی علاقه‌ای به پیوستن مستقیم به درگیری با ایران ندارد، چیزی که باعث شده در بازآرایی امریکا، اسرائیل نقشی محوری داشته باشد، کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داده که برآورد دستگاه‌های امنیتی اسرائیل این است که ایران در مقطع کنونی قصد حمله مستقیم به اسرائیل ندارد؛ و ظاهراً نقل و انتقال‌ها به اسرائییل با چنین برآورد انجام شده است.

فرار برای فرار یا هجمه؟!

هنوز روشن نیست این جابه‌جایی‌ها به معنی عقب‌نشینی تاکتیکی از منطقه است یا بازآرایی برای آماده شدن جهت مرحله‌ای گسترده‌تر از رویارویی فعلی به حساب می‌آید، به خصوص که گزارش‌هایی متعدد درباره جابه‌جایی جنگنده‌های امریکا به سمت منطقه منتشر شده است. روز سه‌شنبه، امریکا به اتباع خود در کشور‌های غرب آسیا هشدار داد که برای لغو پرواز‌ها و بسته‌شدن حریم هوایی منطقه آماده باشند: در حالی که به گفته یک مقام امریکایی، انتقال تعداد بیشتری از جنگنده‌ها به خاورمیانه در دستور کار قرار گرفته و گزارش‌های غیررسمی نیز می‌گویند که ایالات متحده، جت‌های جنگنده F- ۱۶ و F- ۳۵ و همچنین هواپیما‌های تانکر سوخت‌رسان بیشتری را به خاورمیانه اعزام می‌کند، مقام‌های ارشد امریکایی روز دوشنبه به فاکس‌نیوز گفتند که انتظار می‌رود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری امریکا، در روز‌های آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه ایران را گسترش دهد و به درگیری تمام‌عیار بازگردد یا نه.

گزارش‌های اطلاعاتی: ایران با جنگ عقب‌نشینی نمی‌کند

همزمان با تغییر آرایش نظامی امریکا، ارزیابی‌های اطلاعاتی منتشرشده در واشینگتن نیز تصویری متفاوت از آینده جنگ ارائه می‌کنند. واشینگتن‌پست به نقل از منابع اطلاعاتی امریکا نوشته که تشدید حملات نظامی، ایران را وادار به عقب‌نشینی یا تغییر موضع در مذاکرات نخواهد کرد. به گفته این منابع، تهران با وجود خسارت‌های واردشده، همچنان از ظرفیت کافی برای ادامه رویارویی برخوردار است و واشینگتن عملاً در وضعیتی میان جنگ و دیپلماسی گرفتار شده است. مقامات فعلی و پیشین امریکایی می‌گویند یک ارزیابی اطلاعاتی جدید سازمان سیا نشان می‌دهد با وجود ادعای دولت دونالد ترامپ، مبنی بر این‌که تنها از طریق قدرت باید با ایران مذاکره کرد، تکرار حملات متجاوزانه امریکا تأثیر چشمگیری بر موضع مذاکراتی ایران نخواهد داشت. در همین حال، آسوشیتدپرس نیز به نقل از آلن آیر، دیپلمات پیشین امریکایی، دولت ترامپ را فاقد راهبردی منسجم برای خروج از بحران توصیف کرده و نوشته است کاخ سفید بیش از آنکه بر دیپلماسی تکیه کند، به تصمیم‌های مقطعی و نظامی متوسل شده است. فایننشال‌تایمز هشدار داده که ادامه جنگ علیه ایران، امریکا را وارد «باتلاقی تازه در خاورمیانه» خواهد کرد؛ آن هم در شرایطی که ذخایر موشک‌های کروز تاماهاک و رهگیر‌های پاتریوت امریکا به شدت کاهش یافته است. دیلی تلگراف نیز به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده واشینگتن برای ادامه یک جنگ گسترده، مهمات دوربرد کافی در اختیار ندارد.

نمای نزدیک | پاداش ۹ تا ۹۰ هزار دلاری برای عبور از هرمز

‌تشدید تنش‌ها و افزایش حملات به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، مالکان نفتکش‌ها برای عبور از این آبراه خطرناک، پاداش‌های سرسام‌آوری به خدمه پیشنهاد می‌دهند. بر اساس گزارش دیروز بلومبرگ، شرکت کشتیرانی کر‌های «سینوکور» که بزرگ‌ترین مالک نفتکش‌های فوق‌سنگین جهان است، برای عبور از تنگه هرمز به خدمه خود معادل شش ماه حقوق اضافه، پاداش پیشنهاد کرده است. بر این اساس، کاپیتان‌ها تا ۹۰ هزار دلار و خدمه عادی تا ۹ هزار دلار پاداش دریافت خواهند کرد. علت اصلی این پاداش‌های بی‌سابقه، خطرات شدید در این آبراه استراتژیک است. بر اساس آمار سازمان دریایی ملل متحد، از زمان تشدید درگیری‌ها (اواخر فوریه) تاکنون، حداقل ۵۹ فروند کشتی تجاری مورد حمله قرار گرفته و ۱۷ خدمه جان خود را از دست داده‌اند. با وجود این پاداش‌های وسوسه‌انگیز، برخی از خدمه از پذیرش این مأموریت‌های پرخطر خودداری کرده و درخواست ترک کشتی داده‌اند.