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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
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مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس: 

باید معارف اربعین را به نسل جوان منتقل کنیم

جوان آنلاین: مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با تأکید بر اینکه اربعین بزرگ‌ترین اجتماع آیینی بشریت در عصر غیبت است، گفت: تهران به‌عنوان‌ام‌القرای جهان اسلام وظیفه دارد با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها اربعین را به نسل جوان ارائه دهد. امروز همه ما وظیفه داریم معارف اربعین را به نسل جوان منتقل کنیم. 
به گزارش «جوان»، علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در همایش علمی سومین سوگواره بین‌المللی میراث اربعین حسینی که روز گذشته (سه‌شنبه) در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد، ضمن گرامیداشت ایام اربعین حسینی، یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب اسلامی، شهدای خانواده ایشان و شهدای انقلاب اسلامی را گرامی داشت و اظهار کرد: ملت بزرگ ایران با ایستادگی، مقاومت و رستاخیز خود نه‌تنها کشور را بیمه کرده، بلکه جهانیان را نیز متحیر ساخته است. 
وی با قدردانی از برگزارکنندگان این سوگواره، برگزاری سومین دوره آن در آستانه اربعین را فرصتی برای تعمیق نگاه تمدنی به این رویداد دانست و افزود: این سوگواره می‌تواند به ظرفیت‌سازی و عمق‌بخشی به میراث فرهنگی و تمدنی اربعین کمک کند. 
جعفری اربعین را یکی از قله‌های معارف دینی و قطب‌نمای حرکت فکری در دوران حاضر توصیف کرد و گفت: در روایات آمده است که حضرت ولی‌عصر (عج) هنگام ظهور، خود را فرزند امام حسین (ع) معرفی می‌کنند، زیرا در آن دوران، نام و مکتب سیدالشهدا (ع) بیش از هر شخصیت دیگری در جهان شناخته شده خواهد بود. وی ادامه داد: امروز اربعین به بزرگ‌ترین اجتماع آیینی بشریت تبدیل شده و میلیون‌ها انسان از ملیت‌ها، مذاهب و حتی ادیان مختلف، تنها به احترام آزادگی و کرامت انسانی در این مراسم حضور می‌یابند. از این‌رو، اربعین صرفاً یک آیین مذهبی نیست، بلکه یک مکتب فکری و تمدنی است. 
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به اینکه بسیاری از مردم به دلایل مختلف امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را ندارند، اظهار داشت: وظیفه ما این است که فضای اربعین را به خانه‌ها و محیط اجتماعی مردم نزدیک کنیم و با استفاده از ظرفیت هنرمندان، اندیشمندان و فرهیختگان، معارف اربعین را به‌ویژه برای نسل جوان تبیین کنیم. 
وی افزود: برگزاری سومین سوگواره بین‌المللی میراث اربعین حسینی نیز در همین راستا طراحی شده تا مردم بتوانند بخشی از حال و هوای اربعین را در تهران تجربه کنند. 
جعفری با تأکید بر جایگاه تهران به‌عنوان پایتخت‌ام‌القرای جهان اسلام گفت: فعالیت‌هایی که در حوزه اربعین در تهران انجام می‌شود، نباید صرفاً یک برنامه شهری تلقی شود، بلکه باید الگویی برای سراسر کشور باشد تا استان‌های مختلف بتوانند این تجربه‌ها را متناسب با ظرفیت‌های بومی خود اجرا کنند. 
وی تصریح کرد: بازخوانی آیین‌های دینی، بهره‌گیری از ظرفیت نماد‌های مذهبی، نشست‌های علمی، فعالیت‌های هنری و ادبی و تولید آثار فرهنگی، از مهم‌ترین راهکار‌های تعمیق فرهنگ اربعین در جامعه است. 
مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با اشاره به جلوه‌های بی‌نظیر خدمت‌رسانی مردم عراق به زائران حسینی خاطرنشان کرد: در اربعین، استاد دانشگاه، مدیر اقتصادی، مسئول سیاسی و اقشار مختلف جامعه بدون هیچ چشم‌داشتی در کنار یکدیگر به زائران خدمت می‌کنند و مردم عراق با تمام وجود خانه‌ها و امکانات خود را در اختیار میهمانان امام حسین (ع) قرار می‌دهند. 
وی افزود: بسیاری از خانواده‌های عراقی بخشی از درآمد سالانه خود را از ابتدا برای خدمت در ایام اربعین کنار می‌گذارند و حتی خانه محل سکونت خود را در اختیار زائران قرار می‌دهند. این روحیه ایثار و میهمان‌نوازی، جلوه‌ای از فرهنگ عاشورایی است که باید به‌درستی برای نسل جوان روایت و تبیین شود. 
جعفری در پایان با تأکید بر اینکه ملت ایران یکی از ارکان اصلی برگزاری بزرگ‌ترین اجتماع آیینی جهان است، گفت: امروز همه ما وظیفه داریم معارف اربعین را به نسل جوان منتقل کنیم و تهران نیز باید با نوآوری، تولید آثار فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، هنرمندان و اصحاب قلم، پیشگام ترویج این فرهنگ در کشور باشد تا یادگار‌های ماندگاری از این حرکت عظیم برای آینده به جا بماند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اربعین ، دفاع مقدس ، انقلاب
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