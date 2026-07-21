جوان آنلاین: با اکران سه فیلم جدید «استخر»، «زندهشور» و «لباس شخصی» گیشههای سینما پس از رکودی نسبی دوباره جان گرفته است. تعداد مخاطبان سینما در هفدهمین هفته سال در مقایسه با هفته گذشته با جهش پنج برابری روبهرو بود و فروش ۳۱میلیارد تومانی را تجربه کرد.
با نگاهی به آمار رسمی منتشر شده باید دهمین هفته سال را با ۲۹۷ هزار مخاطب رکورددار تعداد تماشاگر در سال جاری تا به اینجا دانست، اما تعداد مخاطب ۲۰۴ هزار نفری و عبور از مرز ۲۰۰ هزار مخاطب در هفته گذشته را باید به فال نیک گرفت.
البته در هفته گذشته تماشای فینال جام جهانی این تنور را داغتر کرد و ۱۱۹ سینما میزبان ۴۴هزار مخاطب شدند که در مجموع با فروش ۷ میلیاردی وضعیت مالی سینماداران را تکان داد. از جهش پنج برابری طی یک هفته گذشته میتوان نتیجه گرفت که هرگاه تنوع ژانر، فیلمهای جدید و مخاطبپسند روی پرده نقرهای اکران شوند، مردم حتی در شرایط جنگی همچنان سینما را جزو یکی از گزینههایشان برای پر کردن اوقات فراغت میدانند.
اکران فیلمهای جدید مثل «استخر» و «زندهشور» شوک بسیار مثبتی را برای سینما به همراه آورده است. با استقبال نسبی تماشاگران و منتقدان از این دو فیلم در جشنواره فیلم فجر سال گذشته، میشد پیشبینی کرد که با اکران این فیلمها شوک مثبت به گیشهها وارد شود.
تغییر شرایط گیشه
برای بررسی بهتر وضعیت اکران و فروش فیلمها با مدیر دو سینما به گفتوگو پرداختیم تا به شکل دقیقتر در جریان کم و کیف فروش فیلمها قرار بگیریم.
محمد قنبری، مدیر پردیس سینمایی مگامال در گفتوگو با «جوان» پیرامون شوک مثبتی که با اکران فیلمهای جدید به سینما وارد شده است، گفت: پس از حدود شش ماه که سینماها تحت تأثیر شرایط کشور قرار داشتند، برخی ژانرها بیش از دیگر گونههای سینمایی آسیب دیدند. با آغاز دوره جدید اکران و اضافه شدن فیلمهای تازه، شرایط گیشه تا حدی تغییر کرد و اکران آثاری مانند «زندهشور» و «استخر» توانست شوک مثبتی به سینماها وارد کند.
قنبری ادامه داد: این دو فیلم، یکی در ژانر اجتماعی و دیگری با فضایی متفاوت، مخاطبان جدیدی را به سالنهای سینما کشاندند. از آنجا که هر دو اثر در جشنواره نیز بازخوردهای مثبتی دریافت کرده بودند، از همان ابتدا انتظار استقبال از آنها وجود داشت و خوشبختانه این پیشبینی نیز محقق شد. در مجموع، اکران این آثار رفتوآمد مخاطبان به سینماها را افزایش داد و میتوان امیدوار بود که این روند در ماههای آینده نیز ادامه پیدا کند.
استقبال خوب از مسابقات فوتبال
مدیر پردیس سینمایی مگامال با اشاره به نمایش مسابقات جام جهانی فوتبال در این سینما اظهار کرد: در این مجموعه، دیدار ایران و بلژیک، یکی از مسابقات نیمهنهایی و همچنین دیدار فینال جام جهانی میان آرژانتین و فرانسه روی پرده رفت که هر یک با استقبال مناسبی از سوی مخاطبان همراه شد.
وی افزود: بیشترین استقبال مربوط به دیدار تیم ملی ایران و مسابقه فینال بود و در این سانسها ظرفیت سالنهای پردیس سینمایی مگامال به طور کامل تکمیل شد. تجربه نمایش مسابقات جام جهانی نشان داد که برگزاری چنین رویدادهایی در کنار اکران فیلمها میتواند به تنوع برنامههای فرهنگی سینماها کمک و مخاطبان بیشتری را به سالنهای سینما جذب کند.
مدیر پردیس سینمایی مگامال درباره پیشبینی وضعیت اکران در ماههای باقیمانده سال نیز گفت: ادامه روند صعودی گیشه تا حد زیادی به ترکیب فیلمهای اکران شده بستگی دارد. اگر آثار مورد انتظار، از جمله فیلمهایی که قرار است در ماههای آینده روی پرده بروند، نظیر «خانم والده» و «مازراتی» به موقع اکران شوند، میتوان انتظار افزایش تعداد مخاطبان را داشت.
قنبری در پایان خاطرنشان کرد: البته تداوم این روند، علاوه بر کیفیت آثار، به ثبات شرایط کشور نیز وابسته است. در صورت فراهم بودن این شرایط، سینماها میتوانند در ماههای آینده روزهای پررونقتری را تجربه کنند.
فروش خوب فیلمهای جدید
بیکمیرزا، مدیر پردیس سینمایی «معینمال» نیز درباره وضعیت اکران سینماها بعد از اضافه شدن فیلمهای جدید گفت: به نظرم اوضاع فروش بسیار بهتر شده و فیلمهایی که در حال حاضر اکران شدهاند، فیلمهای خوبی هستند که مردم هم آنها را دوست دارند. فیلمهایی از این دست در اقتصاد سینما مؤثر است و میتواند به ارتقای فرهنگ کشورمان نیز بسیار کمک کند. به هر حال این فیلمها در ژانر اجتماعی هستند و مسائل خانواده و جامعه در آن مطرح میشود.
وی افزود: در معینمال هر دو فیلم را اکران کردهایم. فروش این فیلمها تاکنون خوب بوده است. فعلاً در هفته اول فروش هستیم و مطمئنم بهتر هم خواهد شد. این فیلمها ظرفیت فروش بیشتری دارند و گیشه را تغییر دادهاند.
بیکمیرزا با اشاره به اکرانهای فوتبالی سینماها در ایام مسابقات جامجهانی گفت: در شبهایی که مسابقات حساس جامجهانی برگزار شد، ما هم اکران فوتبالی داشتیم. سه سالن به پخش فوتبال اختصاص داده بودیم و سالنها پر بود و استقبال زیادی شد، به طوری که همه صندلیها پر شده بود و جا برای تماشاگران جدید نداشتیم.
ایده خوب پخش مسابقات فوتبال
وی افزود: مخاطبان ایدههایی مانند تماشای فوتبال و از این دست را میپسندند و از آن استقبال میکنند. تماشای فوتبال در سینما بسیار هیجانانگیز است. اینکه جمعیتی با هم و با شور و شوق فوتبال تماشا میکنند، بسیار جذاب است و حس و حال استادیوم را تداعی میکند. تماشای رویدادهای ورزشی و دستهجمعی همیشه هیجانانگیز بوده است. ایده بسیار جذابی است که اگر بتوانیم ادامه دهیم و مسئولان مجوز بدهند تا بتوانیم رویدادها را نمایش دهیم، هم برای درآمد سینماداران خوب است و هم برای تقویت روحیه جمعی در جامعه بسیار مؤثر خواهد بود.
مدیر پردیس سینمایی معینمال با اشاره به استقبال مخاطبان در روزهای نیمبهای بلیت سینما ادامه داد: به نظرم فروش این فیلمها در سهشنبه این هفته که فروش آن به صورت نیمبهاست، رکورد فروش را خواهد زد و این هفته پنجشنبه و جمعه شلوغی را هم خواهیم داشت. درست است که یکشنبهها نیز به عنوان یکی از روزهای فروش به صورت نیمبها معرفی شده، ولی هنوز میان مخاطبان جا نیفتاده است. هنوز مخاطبان سهشنبه را روز نیمبهای سینما میدانند. به نظرم اطلاعرسانی کافی درباره آن انجام شده و مخاطبان به مرور زمان فرصت نیمبهای یکشنبهها را نیز در برنامه خود قرار میدهند.