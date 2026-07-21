 شلیک به چشم و سپر امریکا

جوان آنلاین: در حالی که درگیری‌های نظامی میان ایران و امریکا دهمین روز خود را سپری کرده است، ارزیابی‌های میدانی از تغییر محسوس الگوی عملیات‌های نیرو‌های مسلح کشورمان حکایت دارد؛ تغییری که این بار نه صرفاً بر هدف قرار دادن مراکز نظامی تروریست‌ها، که بر نابودی «چشم و سپر» امریکا در منطقه متمرکز شده است. مجموعه اطلاعیه‌های جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد عملیات‌های اخیر با هدف از کار انداختن شبکه راداری، سامانه‌های پدافندی، مراکز مخابراتی و زیرساخت‌های فرماندهی امریکا طراحی شده تا مسیر عملیات‌های گسترده‌تر موشکی و پهپادی هموار شود. هم‌زمان گزارش‌های میدانی نیز از ضعف محسوس سامانه‌های پدافندی امریکا و ناتوانی آنها در مقابله با موج حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران حکایت دارد؛ موضوعی که در کنار برخی اخبار درباره مشارکت پنهان رژیم صهیونیستی در درگیری‌ها، از گسترش دامنه فشار بر امریکا و متحدانش در منطقه خبر می‌دهد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته در اطلاعیه شماره ۳۴ عملیات نصر۲ اعلام کرد دو نفتکش متخلف که به گفته این اطلاعیه با اتکا به اطلاعات ارائه‌شده از سوی ارتش امریکا قصد عبور از مسیر خطرناک جنوب تنگه هرمز را داشتند، بر اثر انفجار دچار حریق گسترده شده و متوقف شدند. در این اطلاعیه تأکید شده است که یگان‌های امداد و نجات در حال خارج کردن خدمه شناور‌ها از منطقه هستند و نیروی دریایی سپاه همچنان مأموریت کنترل تنگه هرمز را ادامه می‌دهد. سپاه همچنین بار دیگر به شرکت‌های کشتیرانی هشدار داد به اطلاعات ارتش امریکا اعتماد نکنند و از ورود به مسیر‌های آلوده و خطرناک پرهیز کنند. در ادامه این بیانیه تصریح شده است تا زمانی که اقدامات نظامی امریکا در منطقه ادامه داشته باشد، تنگه هرمز بسته خواهد ماند و هیچ‌گونه صادرات نفت، گاز و حتی کالا‌های دیگر از این مسیر انجام نخواهد شد.

شب سیاه رادار‌ها و سامانه‌های پدافند امریکا در منطقه

اطلاعیه شماره ۳۵ عملیات نصر۲، اما از آغاز مرحله جدیدی از عملیات‌های نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر می‌دهد؛ مرحله‌ای که تمرکز اصلی آن بر از میان برداشتن سامانه‌های پدافندی و راداری امریکا در منطقه است. بر اساس این اطلاعیه، در موج بیست‌وچهارم عملیات نصر۲ با رمز «یا‌رقیه (س)»، یک سامانه پدافندی و یک رادار امریکایی در منطقه المحرق بحرین به طور کامل منهدم و از مدار عملیاتی خارج شد. همچنین یک سامانه پدافند هوایی پاتریوت امریکا در منطقه الرفاع بحرین نیز هدف حمله هم‌زمان موشکی و پهپادی قرار گرفت و نابود شد. سپاه پاسداران در این بیانیه تصریح کرده است که هدف از این عملیات، هموار کردن مسیر عملیات‌های گسترده آینده و حذف موانع اصابت دقیق موشک‌ها و پهپاد‌ها بوده و تأکید کرده است که عملیات تنبیهی علیه نیرو‌های امریکایی ادامه خواهد داشت.

انهدام سایت‌های راداری، مخابراتی و پهپادی در کویت

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه شماره ۳۶ عملیات نصر۲، از ادامه عملیات‌های هدفمند علیه زیرساخت‌های دفاعی امریکا خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، یک سایت راداری برد بلند، یک مرکز مخابراتی، سامانه‌های دریافت ماهواره‌ای و یک رادار دفاع موشکی ارتش امریکا مستقر در کویت با حملات موشکی و پهپادی مورد اصابت قرار گرفته و منهدم شدند. این اطلاعیه همچنین از هدف قرار گرفتن سوله آشیانه پهپاد‌های ۹-MQ در پایگاه علی‌السالم خبر داده و اعلام کرده است که تعدادی از این پهپاد‌ها منهدم یا به شدت آسیب دیده‌اند. در بیانیه سپاه، این حملات بخشی از روند «هموارسازی مسیر» برای اجرای عملیات‌های وسیع‌تر هوایی و موشکی عنوان شده است. اطلاعیه شماره ۳۷ عملیات نصر۲ هم ادامه حملات به شبکه هشدار و دفاع هوایی امریکا را تشریح می‌کند. بر اساس این اطلاعیه، رزمندگان نیروی هوافضای سپاه، در پایگاه احمدالجابر کویت یک رادار هشدار اولیه، یک سامانه رادار دفاع موشکی، یک رادار ۱۱۷-FPS، یک سامانه پدافندی پاتریوت و سامانه ارتباط ماهواره‌ای مرتبط با پدافند هوایی امریکا را هدف قرار داده و منهدم کردند. در این اطلاعیه تأکید شده است که با این «پاکسازی راداری»، موانع اصلی در برابر امواج بعدی حملات موشکی و پهپادی از میان برداشته شده و دشمن باید خود را برای حملات قاطع‌تر آماده کند.

تخریب سامانه راداری و انهدام یک فروند اف- ۱۵ در اردن

اطلاعیه شماره ۳۸ عملیات نصر۲ نیز از گسترش دامنه حملات به اردن خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه، در ادامه عملیات پاکسازی منطقه از رادار‌ها و سامانه‌های پدافندی، یک سامانه راداری دفاع موشکی در پایگاه امریکایی مستقر در اردن هدف قرار گرفت و تخریب شد. سپاه همچنین اعلام کرد یک فروند جنگنده اف- ۱۵ امریکا نیز در داخل شیلتر مربوطه هدف حمله قرار گرفته و منهدم شده است. در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که منطقه غرب آسیا جای حضور نیرو‌های امریکایی نیست و ارتش امریکا برای جلوگیری از تلفات بیشتر باید منطقه را ترک کند.

حمله به زیرساخت داده‌های آمازون در بحرین

اطلاعیه شماره ۳۹ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه همچنین از حمله به زیرساخت مرکزی داده‌های شرکت امریکایی آمازون در بحرین خبر داد. بر اساس این اطلاعیه، این حمله با چند فروند موشک کروز و در پاسخ به تعرض روز گذشته امریکا به تأسیسات در دست احداث و غیرنظامی دارخوئین انجام شده و این مرکز به طور کامل ویران شده است. در بیانیه سپاه، این اقدام بخشی از پاسخ متقابل به حملات امریکا و ادامه روند عملیات‌های تنبیهی عنوان شده است.

حمله به محل استقرار ارتش تروریست امریکا در اردن

آخرین اطلاعیه منتشرشده، یعنی اطلاعیه شماره ۴۰ عملیات نصر۲، از حمله به مجتمع محل استقرار نیرو‌های ارتش امریکا در منطقه الرکبان اردن خبر می‌دهد. بر اساس این اطلاعیه، رزمندگان هوافضای سپاه با حمله به این مجتمع، تعدادی از نظامیان امریکایی را هدف قرار داده و به هلاکت رسانده‌اند. در ادامه این بیانیه، سپاه با انتقاد از مواضع وزیر جنگ امریکا، اعلام کرده است که آمار تلفات کمتر از میزان واقعی اعلام شده و نظامیانی که از تسلیحات پیشرفته برای هدف قرار دادن غیرنظامیان استفاده می‌کنند، نمی‌توانند قهرمان تلقی شوند.

مرور اطلاعیه‌های شماره ۳۴ تا ۴۰ عملیات نصر۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان می‌دهد عملیات‌های اخیر صرفاً مجموعه‌ای از حملات پراکنده به پایگاه‌های امریکا نیست، بلکه بر اساس یک الگوی مشخص دنبال می‌شود. از کنترل تنگه هرمز و توقف شناور‌های متخلف گرفته تا انهدام رادار‌های هشدار اولیه، سامانه‌های پاتریوت، مراکز مخابراتی، ارتباطات ماهواره‌ای، آشیانه پهپادها، جنگنده‌های مستقر در پایگاه‌ها و زیرساخت‌های داده، همگی در چارچوب راهبردی تعریف شده‌اند که هدف آن کاهش توان شناسایی، فرماندهی و دفاع هوایی امریکا و هموارسازی مسیر برای مراحل بعدی عملیات‌های موشکی و پهپادی عنوان شده است. از این منظر، محور مشترک همه این بیانیه‌ها، شلیک به «چشم و سپر» امریکا در منطقه و تلاش برای از کار انداختن مهم‌ترین اجزای شبکه دفاعی و فرماندهی این کشور در غرب آسیاست.

کمر لجستیکی امریکا در منطقه شکست

هم‌زمان با تداوم عملیات‌های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه مواضع ارتش تروریستی امریکا، حملات ارتش جمهوری اسلامی ایران در مراحل هجدهم تا بیستم عملیات «صاعقه» بر مهم‌ترین مراکز فرماندهی، پشتیبانی و لجستیکی امریکا در کویت و بحرین متمرکز شد؛ مراکزی که ستون فقرات پشتیبانی و هدایت عملیات‌های زمینی، هوایی و دریایی امریکا در غرب آسیا به شمار می‌روند.

در مرحله هجدهم عملیات صاعقه، نیروی زمینی ارتش در پاسخ به حملات موشکی امریکا به مناطقی از کشورمان، سامانه‌های موشکی هیمارس مستقر در پایگاه عریفجان کویت را با موشک‌های زمین به زمین هدف قرار داد. ارتش اعلام کرد هیمارس به عنوان سامانه موشکی متحرک با قابلیت جابه‌جایی سریع، یکی از ارکان توان آفندی ارتش امریکا محسوب می‌شود و هدف قرار گرفتن آن، به لایه‌های آفندی و پدافندی دشمن آسیب وارد کرده و توان موشکی آن را برای ادامه تجاوزات کاهش می‌دهد. در ادامه و در مرحله نوزدهم عملیات صاعقه، پهپاد‌های انهدامی ارتش سه پایگاه مهم امریکا در کویت را هدف قرار دادند.

بر اساس این خبر، ساختمان‌های اداری و آنتن‌های جهت‌یاب در پایگاه عریفجان، پارکینگ گروهی بالگرد‌ها در اردوگاه العدیری و ساختمان استقرار نیرو‌های امریکایی در پایگاه احمدالجابر مورد اصابت قرار گرفت. پایگاه عریفجان از بزرگ‌ترین مراکز استقرار نیرو‌ها و ستاد فرماندهی نیروی زمینی امریکا در جنوب غرب آسیا و محل استقرار فرماندهی پیشروی این نیرو به شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای که ستون فقرات لجستیکی ارتش امریکا در منطقه محسوب می‌شود و طی چند مرحله هدف عملیات‌های موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است. همچنین اردوگاه العدیری محل استقرار بالگرد‌های آپاچی، شنوک و بلک‌هاوک نیرو‌های امریکایی است و پایگاه احمدالجابر نیز نقشی محوری در آماد، پشتیبانی و پشتیبانی از عملیات‌های هوایی و نظارتی ارتش امریکا در غرب آسیا ایفا می‌کند. ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین در مرحله بیستم عملیات صاعقه، حملات پهپادی خود را به بحرین گسترش داد و پایگاه شیخ عیسی را در چند مرحله هدف قرار داد. این پایگاه از مهم‌ترین تأسیسات ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا و یکی از مراکز اصلی هدایت عملیات‌های هوایی و کنترل پهپاد‌های ارتش این کشور در منطقه محسوب می‌شود. ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه امنیت منطقه در پی اقدامات و تجاوز‌های امریکا مختل شده است، اعلام کرد عملیات‌های تهاجمی نیرو‌های مسلح تا بازداشتن دشمن از ادامه تجاوز و بازگرداندن امنیت و آرامش به منطقه با قدرت ادامه خواهد یافت.