فعالیت 2400 دستگاه تاکسی هوشمند در شهر مشهد

مرتضی چایچی مطلق با بیان این خبر گفت: یکی از مهمترین برنامههای مدیریت شهری برای ارتقای خدمات به شهروندان، حرکت به سمت هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانی است؛ اقدامی که میتواند شبکه تاکسیرانی را به سوی بهبود کیفیت خدمات، افزایش سطح نظارت و ارتقای مدیریت ناوگان هدایت کند.
وی افزود: این موضوع در شرایط کنونی، به یکی از ضرورتهای حوزه حملونقل شهری تبدیل و در حال حاضر حدود ۲۴۰۰ دستگاه تاکسی در ناوگان هوشمند شهر مشهد فعال هستند و خدمات این بخش از سوی چهار شرکت خصوصی شامل ۱۳۳، ۱۸۲۹، ۱۸۳۰ و ۱۸۶۰ ارائه میشود؛ بهطوریکه شرکت ۱۳۳ مدیریت حدود نیمی از این ناوگان را برعهده دارد.
مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد عنوان داشت: شهروندان می توانند از طریق اپلیکیشن "شهر من" نسبت به ثبت درخواست سفر خود اقدام نمایند.لازم به ذکر است دسترسی به این سامانه در نسخههای اندروید و iOS فراهم شده و امکانات آن نسبت به تاکسیهای اینترنتی ارتقاع یافته است و در برخی بخشها جزئیات بیشتری نیز برای کاربران در نظر گرفته شده است.