افتتاح چهاردهمین نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون داخلی در مشهد

محمد شیخانی مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: آیین افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه مبلمان با محوریت سرویسهای چوب منزل، سرویس خواب، لوستر، روشنایی، دکوراسیون و معماری داخلی در مجموعه نمایشگاه بینالمللی مشهد برگزار شد.
وی افزود: این رویداد از 29 تیر تا دوم مرداد 1405 همهروزه از ساعت 17 تا 22 پذیرای بازدیدکنندگان در نمایشگاه بین المللی مشهد خواهد بود.
مدیر روابط عمومی نمایشگاه بین المللی مشهد تصریح کرد: بیش از 60 شرکت و تولیدکننده، شرکتهای دانشبنیان و فعالان اقتصادی از استانهای صاحب صنعت در حوزه، مبلمان و دکوراسیون داخلی در این نمایشگاه حضور دارند.
شیخانی بیان کرد: حضور هیئتهای تجاری از افغانستان، عراق و کشورهای آسیای میانه نیز فرصت ویژهای برای ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان بخش خصوصی با مشتریان غیرایرانی فراهم خواهد کرد و افزون بر این، نشستهای تخصصی متعددی با محوریت آموزش در حاشیه این نمایشگاه برپا خواهد شد.