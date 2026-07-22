رونمایی از نسخه خطی کتاب اهدایی رهبر شهید به کتابخانه حرم رضوی

سیدرضا صداقت حسینی کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی در آیین رونمایی از کتاب خطی اهدایی رهبر شهید انقلاب به کتابخانه حرم مطهر رضوی اظهارکرد:کتاب خطی «الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه» به زبان عربی در موضوع حدیث در سال 1082 قمری توسط «محمد مراد بن محمد صادق کشمیر» به‌ خط نسخ 20 سطری در 165 برگ و در ابعاد 25 در 14/5 سانتی‌متر کتابت شده است.

وی افزود: این نسخه سال 1374 شمسی توسط رهبر شهید انقلاب به کتابخانه آستان قدس رضوی اهدا شده است؛ در این نسخه نفیس، علاوه بر دست‌خط شیخ حر عاملی، مؤلف اثر و تقریظ رهبر شهید نیز به چشم می‌خورد.

کارشناس ارزشیابی و ثبت نسخ خطی مدیریت مخطوطات آستان قدس رضوی بیان کرد: در حال حاضر 93 نسخه خطی از کتاب الجواهر السنیه فی الاحادیث القدسیه در کتابخانه‌های ایران وجود دارد که از این تعداد، 28 نسخه خطی در کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود البته قدیمی‌ترین نسخه خطی این اثر متعلق به سال 1071 هجری قمری در کتابخانه مجلس است.

صداقت حسینی خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای افزون بر 17 هزار و 500 اثر شامل 13 هزار و 157 نسخه خطی و چهار هزار و 365 کتاب چاپ سنگی و سربی توسط رهبر شهید در 80 مرحله، به کتابخانه حرم مطهر امام رضا(ع) اهدا شده است که نگاه ایشان را به امر حفظ و صیانت از میراث مکتوب نشان می‌دهد.÷