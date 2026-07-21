۶۰ درصد از سریال «سلمان فارسی» تولید شد

جوان آنلاین: رئیس سازمان صداوسیما با حضور در شهرک سینمایی تلویزیونی ایران (غزالی) از پشت‌صحنه سریال «سلمان فارسی» به کارگردانی داود میرباقری و تهیه‌کنندگی حسین طاهری بازدید کرد که در این دیدار، ضمن بازدید از لوکیشن‌ها و روند فیلم‌برداری، آخرین وضعیت تولید این پروژه عظیم تاریخی و میزان پیشرفت کار مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، به گفته میرباقری ساخت سریال «سلمان فارسی» این روز‌ها در مرحله فیلمبرداری بخش‌های مربوط به فصل اول ایران باستان است و در مرحله پایانی این بخش قرار دارند و با اتمام آن به بخش‌های دوم و سوم می‌پردازند.

همچنین به گفته تهیه‌کننده از پاییز امسال بخش‌های مربوط به حجاز آغاز می‌شود که بخش مهمی از حضور سلمان فارسی در جزیره‌العرب، حجاز و جوار پیامبر اکرم خواهد بود.

تامین منابع مالی مورد نیاز مجموعه‌های فاخر رسانه ملی از جمله مجموعه سلمان فارسی، درخواست رئیس سازمان صداوسیما از دولت بود.

جبلی در پشت‌صحنه این سریال اعلام کرد: دولت محترم منابعی را باید بابت کار‌های فاخری مثل سلمان فارسی به رسانه ملی تخصیص دهد که امیدواریم در دریافت آن مشکلی نداشته باشیم. این یک مطالبه عمومی است و همه مردم ایران منتظر دیدن این کار فاخر هستند.