کد خبر: 1370124
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۸
بين‌الملل » اخبار كلی

هلند واردات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین در فلسطین اشغالی را ممنوع می‌کند

1 دولت هلند اعلام کرد که از ۲۲ سپتامبر واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را ممنوع خواهد کرد و شرکت‌هایی که سعی کنند این محدودیت‌ها را دور بزنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

جوان آنلاین: تام برندسن، وزیر امور خارجه هلند-امروز-سه‌شنبه به پارلمان این کشور گفت که هلند از ۲۲ سپتامبر ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین را اجرا خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، شبکه آرتی‌ال نیوز هلند گزارش داد: شرکت‌هایی که تلاش کنند این محدودیت‌ها را دور بزنند، از همان تاریخ با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.

دولت هلند شهرک‌های موجود در سرزمین‌های اشغالی را ناقض قوانین بین‌المللی می‌داند و می‌گوید هدف این اقدام جلوگیری از این است که تجارت با آنها به ادامه حیات این شهرک‌ها کمک کند.

واردات از این شهرک‌ها عمدتا شامل محصولات کشاورزی از جمله آووکادو، خرما، پرتقال، انگور و گیاهان تازه است.

برآورد می‌شود تجارت سالانه مربوط به مناطق تحت تاثیر، ده‌ها میلیون یورو ارزش داشته باشد، اگرچه تعیین ارزش دقیق آن دشوار است. با این حال، برخی از ساکنان شهرک‌ها با معرفی محصولات به عنوان «تولیدشده در اسرائیل» به جای سرزمین‌های اشغالی قوانین موجود را دور می‌زنند.

اکثریت پارلمان هلند مدت‌هاست که خواستار ممنوعیت واردات از شهرک‌های غیرقانونی بوده‌اند و دولت پیشین تابستان گذشته متعهد به اقدام در این زمینه شده بود.

هلند در میان تعداد فزاینده‌ای از کشور‌های اتحادیه اروپا قرار دارد که محدودیت‌های داخلی را معرفی می‌کنند، در حالی که کشور‌های عضو بر سر یک ممنوعیت سراسری در اروپا دچار اختلاف هستند.

بلژیک در ۱۸ ژوئیه ممنوعیت واردات مشابهی را تصویب کرد، در حالی که اسپانیا و اسلوونی نیز چنین اقداماتی را به تصویب رسانده‌اند. پارلمان ایرلند نیز در ۱۵ ژوئیه ممنوعیت خود را تصویب کرد.

برچسب ها: هلند ، واردات ، شهرک‌های صهیونیست‌نشین
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