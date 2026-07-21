کد خبر: 1370123
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۶
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حزب خلق فلسطین انتخاب خلیل الحیه را تبریک گفت

1 حزب خلق فلسطین انتخاب خلیل الحیه را به ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس تبریک گفت و بر ضرورت وحدت ملی تأکید کرد.

جوان آنلاین: کمیته مرکزی حزب خلق فلسطین امروز سه‌شنبه با صدور پیامی، انتخاب خلیل الحیه را به عنوان رئیس جدید دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس تبریک گفت و بر آمادگی این حزب برای همکاری مشترک به منظور مقابله با خطرات تهدیدکننده آرمان ملی فلسطین تأکید کرد.

به گزارش تسنیم، حزب خلق فلسطین در این پیام که خطاب به خلیل الحیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) و «خواهران و برادران مبارز عضو دفتر سیاسی حماس صادر شده، ضمن ابراز خرسندی از انتخاب رهبری جدید در حماس، این اقدام را گامی مهم در مسیر تداوم مقاومت و مدیریت شرایط پیچیده کنونی ارزیابی کرده است.

در متن این پیام آمده است: «کمیته مرکزی حزب خلق فلسطین صمیمانه‌ترین تبریکات خود را به مناسبت انتخاب شما به ریاست دفتر سیاسی جنبش حماس ابراز می‌دارد.

حزب خلق فلسطین در ادامه پیام خود، ضمن اعلام آمادگی کامل برای همکاری مشترک، راهکار مقابله با خطرات را در «احیای وحدت ملی و ایجاد یک موضع یکپارچه فلسطینی» دانست تا به تداوم جنگ نسل‌کشی، طرح‌های کوچ اجباری و پاکسازی قومی، و همچنین گسترش شهرک‌سازی و پروژه‌های الحاق پایان دهد.

این حزب تأکید کرده که چنین رویکردی در راستای حفاظت از حقوق مشروع ملی مردم فلسطین در تعیین سرنوشت، برپایی دولت مستقل و بازگشت آوارگان و همچنین تقویت حقوق اجتماعی و دموکراتیک مردم که ستون اصلی حفاظت و تحقق حقوق ملی است، ضروری است.

حزب خلق فلسطین در پایان این پیام، برای رهبران جدید حماس «توفیق و کامیابی» و برای مردم فلسطین «وحدت، آزادی و استقلال» آرزو کرده است.

برچسب ها: حزب خلق فلسطین ، خلیل الحیه ، دفتر سیاسی جنبش حماس
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