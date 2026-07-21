همزمان با افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌های نیرو‌های آمریکایی در درگیری با ایران، دموکرات‌ها از دونالد ترامپ خواستند به تشدید جنگ پایان دهد؛ این در حالی است که حملات متقابل جریان دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری در خاورمیانه افزایش یافته است.

جوان آنلاین: از گاردین، در پی کشته شدن سه نظامی آمریکایی در جریان عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، دموکرات‌های آمریکا فشار بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را برای توقف تشدید درگیری‌ها با تهران افزایش داده‌اند.

به گزارش ایرنا، کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، با انتقاد از سیاست‌های ترامپ گفت رئیس‌جمهور آمریکا «به شکلی نگران‌کننده کنترل این جنگ را از دست داده است» و خواستار پایان دادن به روند تشدید تنش‌ها شد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نیرو‌های آمریکایی دهمین موج متوالی حملات خود علیه اهدافی در ایران را انجام داده‌اند. جنگ میان دو کشور پس از آن دوباره شدت گرفت که ترامپ هفته گذشته از تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن (اواخر خرداد) میان واشنگتن و تهران حاصل شده بود، خارج شد.

گزارش شده است یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت پرتابه‌ای ناشناس آسیب دیده است. کویت، بحرین و اردن نیز اعلام کردند سامانه‌های دفاعی خود را برای مقابله با این حملات فعال کرده‌اند.

اگرچه بسیاری بر این باورند که آمریکا آمار دقیق و درست از شمار تلفات و هزینه‌ها را با اهدافی از قبیل جلوگیری از فشار‌های داخلی و تضعیف روحیه نظامیان منتشر نمی‌کند، اما بر اساس آخرین آمار، از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون دست‌کم ۱۷ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند. همچنین طی دو هفته اخیر نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی در جریان حملات و درگیری‌ها زخمی شده‌اند.