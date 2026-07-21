کد خبر: 1370116
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

افزایش تلفات نیرو‌های آمریکایی؛ فشار دموکرات‌ها بر ترامپ برای توقف تجاوز علیه ایران

1 همزمان با افزایش شمار کشته‌ها و زخمی‌های نیرو‌های آمریکایی در درگیری با ایران، دموکرات‌ها از دونالد ترامپ خواستند به تشدید جنگ پایان دهد؛ این در حالی است که حملات متقابل جریان دارد و نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه درگیری در خاورمیانه افزایش یافته است.

جوان آنلاین: از گاردین، در پی کشته شدن سه نظامی آمریکایی در جریان عملیات‌های تجاوزکارانه علیه ایران، دموکرات‌های آمریکا فشار بر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، را برای توقف تشدید درگیری‌ها با تهران افزایش داده‌اند.

به گزارش ایرنا، کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت، با انتقاد از سیاست‌های ترامپ گفت رئیس‌جمهور آمریکا «به شکلی نگران‌کننده کنترل این جنگ را از دست داده است» و خواستار پایان دادن به روند تشدید تنش‌ها شد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که نیرو‌های آمریکایی دهمین موج متوالی حملات خود علیه اهدافی در ایران را انجام داده‌اند. جنگ میان دو کشور پس از آن دوباره شدت گرفت که ترامپ هفته گذشته از تفاهم‌نامه‌ای که در ماه ژوئن (اواخر خرداد) میان واشنگتن و تهران حاصل شده بود، خارج شد.

گزارش شده است یک نفتکش در تنگه هرمز بر اثر اصابت پرتابه‌ای ناشناس آسیب دیده است. کویت، بحرین و اردن نیز اعلام کردند سامانه‌های دفاعی خود را برای مقابله با این حملات فعال کرده‌اند.

اگرچه بسیاری بر این باورند که آمریکا آمار دقیق و درست از شمار تلفات و هزینه‌ها را با اهدافی از قبیل جلوگیری از فشار‌های داخلی و تضعیف روحیه نظامیان منتشر نمی‌کند، اما بر اساس آخرین آمار، از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) تاکنون دست‌کم ۱۷ نظامی آمریکایی کشته شده‌اند. همچنین طی دو هفته اخیر نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی در جریان حملات و درگیری‌ها زخمی شده‌اند.

برچسب ها: کریس مورفی ، ترامپ ، جنگ ایران
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

بدون شرح

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

دبیرکل جنبش نجباء: مقاومت مصمم به اخراج نیروها و شرکت‌های آمریکایی از عراق است

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

از تنگه رانده در کوه مانده

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

توییت سفارت ایران در کره جنوبی در واکنش به تجاوز آمریکا

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

شهادت مادر بندرعباسی و قطع دست کودک یک‌ساله‌اش در حمله آمریکا

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

مسی – یامال، ۱۹ سال بعد

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

پورعلی هم پرسپولیسی شد

آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!

پنجمین شب تجاوز دشمن عهدشکن/حمله به بیمارستان اهواز جنایت جدید آمریکا

انتظار برای امتحان

موج گرما جان ۹۰۰ هلندی را گرفت

شرارت آمریکایی‌ها تنگه هرمز را باز نمی‌کند/کنترل با ماست

جنبش النجباء عراق خواستار اخراج شرکت‌های فاسد آمریکایی شد

پیام تبریک عراقچی به وزیر خارجه ونزوئلا؛ تأکید بر گسترش روابط تهران-کاراکاس

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!
همه در یک کشتی هستیم وحدت شرط پیروزی است
از قطعنامه تا تفاهم‌نامه
یادکردی از دو فرمانده شهید هوافضای سپاه/  سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 
تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»
حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست
رسانه‌داری و عقلانیت!
جغرافیای تنگه گویا است
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار