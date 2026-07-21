فرانسه کاردار ایران را احضار کرد

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت امور خارجه فرانسه امروز سه‌شنبه اعلام کرد که کاردار جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است.

به گزارش مهر، این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاریس مدعی بازداشت کارکنان سفارت این کشور در تهران از سوی نیرو‌های امنیتی ایران شد.

وزارت امور خارجه فرانسه در بیانیه‌ای ادعا کرد: فرانسه انتظار دارد مقام‌های ایرانی درباره این حادثه شفاف سازی کرده، عاملان آن را مجازات و مطابق با تعهدات بین‌المللی خود، امنیت اماکن دیپلماتیک و کارکنان سفارت را تضمین کنند.

این در حالیست که تهران تا کنون بار‌ها به تنش آفرینی‌های پاریس واکنش نشان داده و آن را محکوم کرده است.

گفتنی است که ژان نوئل بارو در هفته‌های پیش گفته بود که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران تا زمانی که برنامه هسته‌ای خود را متوقف نکند، برطرف نخواهد شد؛ تهران نیز بار‌ها تأکید کرده است که به عنوان عضوی از «ان پی تی» می‌تواند دارای برنامه هسته‌ای صلح آمیز باشد.