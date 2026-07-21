جوان آنلاین: فرماندهی ارتش لبنان اعلام کرد که همزمان با اجرای عملیات استقرار یگانهای نظامی این کشور در شهرک زوطر غربی در استان النبطیه، نیروهای رژیم اشغالگر در نزدیکی محل استقرار این یگانها اقدام به تیراندازی کردند.
بر اساس گزارش وبگاه النشره، فرماندهی ارتش لبنان در ادامه تأکید کرد که این اقدام اسرائیل میتواند اجرای مراحل استقرار در مناطق آزمایشی را که در چارچوب رایزنیها با گروه هماهنگی نظامی ویژه لبنان (MCG۴L) در حال انجام است، با اختلال و مانع روبهرو کند.
رسانه پخش رژیم صهیونیستی گزارش داد: ارتش تیراندازی به سمت سربازان لبنانی که با استفاده از بولدوزر از منطقه توافق شده عبور کرده بودند را تأیید کرد.
پیشتر فرماندهی ارتش لبنان در بیانیهای اعلام کرد که واحدهای نظامی بر اساس ارتباطات مداوم با گروه هماهنگی نظامی برای لبنان (MCG۴L)، صبح امروز استقرار خود را در شهرک زوطر غربی، استان نبطیه، آغاز کردند. این فرماندهی بار دیگر از شهروندان خواست تا از سفر به این شهر تا زمان تثبیت وضعیت امنیتی خودداری کنند و برای حفظ امنیت خود، به دستورالعملهای واحدهای نظامی مستقر پایبند باشند.