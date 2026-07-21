کد خبر: 1370110
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تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۵ - ۱۹:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

مصادره نیم هکتار از اراضی شمال بیت‌المقدس برای توسعه شهرک‌های صهیونیستی

1 استانداری تشکیلات خودگردان فلسطین در بیت‌المقدس اعلام کرد که رژیم صهیونیستی با صدور دستوری، در راستای طرح احداث جاده برای شهرک‌های صهونیست‌نشین، پنج هزار و ۲۸۳ متر مربع از اراضی شهرک «جبع» در شمال شهر بیت‌المقدس اشغالی را مصادره کرده است.

جوان آنلاین: به نقل از الشروق، استانداری بیت‌المقدس طی بیانیه‌ای افزود که این فرمان نظامی رژیم اشغالگر حاکی از تصرف قطعه زمینی به طول ۷۲۵ متر و مساحت پنج هزار و ۲۸۳ متر مربع در مناطق «المنطر»، «رأس المرج» و «شعب الغزول» در شهرک جبع است و این فرمان تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۸ میلادی (۱۰ دی ۱۴۰۷) ادامه معتبر خواهد بود.

به گزارش ایرنا، این نهاد تصریح کرد که این تصمیم اشغالگر در چارچوب طرح احداث یک خیابان برای دسترسی به شهرک‌های صهیونیست‌نشین اتخاذ شده است که از خیابان شماره ۶۰ در نزدیکی ایست بازرسی «جبع» آغاز شده و تا دیوار حائل در مجاورت شهرک صهیونیست‌نشین «یعقوب» امتداد می‌یابد.

استانداری قدس، فرامین «تصرف موقت» را یکی از ابزار‌های مورد استفاده رژیم صهیونیستی برای تحمیل وقایع جدید بر روی زمین از طریق تسلط بر اراضی فلسطینی و توسعه شبکه راه‌های مرتبط با شهرک‌ها ارزیابی کرد؛ اقدامی که روند انزوای جوامع فلسطینی از محیط جغرافیایی‌شان را تشدید می‌کند.

این استانداری تأکید کرد که پروژه‌های راه‌سازی شهرک‌نشینان به توجیه‌های نظامی ارائه‌شده از سوی مقامات رژیم صهیونیستی محدود نمی‌شود، بلکه با طرح‌های الحاق واقعی و اتصال شهرک‌ها به قدس اشغالی به زیان اراضی فلسطینی پیوند خورده است.

مقامات فلسطینی می‌گویند که اسرائیل به توسعه شهرک‌سازی و احداث جاده‌های کمربندی در کرانه باختری و قدس شرقی، در چارچوب سیاستی با هدف تثبیت سلطه بر اراضی فلسطینی‌ها و تضعیف چشم‌انداز تشکیل کشور مستقل و دارای اتصال جغرافیایی فلسطین، ادامه می‌دهد.

بر اساس حقوق بین‌الملل، شهرک‌های صهیونیست‌نشین در اراضی اشغالی فلسطین غیرقانونی هستند و سازمان ملل متحد نیز بار‌ها تأکید کرده است که شهرک‌سازی نقض حقوق بین‌الملل و مانعی در مسیر تحقق صلح به شمار می‌رود.

حدود ۷۵۰ هزار شهرک‌نشین در ۱۴۱ شهرک و ۲۲۴ کانون شهرک‌نشینی در کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی اشغالی ساکن هستند و اقدام به ارتکاب تجاوزاتی با هدف کوچاندن اجباری فلسطینیان می‌کنند.

همزمان با توسعه شهرک‌سازی، کرانه باختری از اکتبر ۲۰۲۳ (مهر ۱۴۰۲) شاهد تشدید تجاوزات ارتش اشغالگر صهیونیستی و شهرک‌نشینان بوده است؛ امری که تاکنون به شهادت ۱۱۸۱ فلسطینی، زخمی شدن حدود ۱۳ هزار تن و بازداشت نزدیک به ۲۴ هزار شهروند فلسطینی منجر شده است.

برچسب ها: بیت المقدس ، رژیم صهیونیستی ، شهرک سازی
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