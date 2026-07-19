سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای، به حمله آمریکا به نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین در استان خوزستان واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه شامگاه یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: روسیه به شدت نگران گزارش‌های اخیر در مورد حمله شبانه آمریکا به محل ساخت نیروگاه هسته‌ای در شهر دارخوین ایران است.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد: در واقع، ما شاهد انتشار این اطلاعات در رسانه‌ها بوده‌ایم. این حمله نگرانی جدی را هم در مورد ایمنی هسته‌ای این تاسیسات که تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و هم از نظر تحرکات تهدیدآمیز فزاینده در ایران ایجاد می‌کند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی روسیه افزود که روسیه انتظار دارد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این حادثه توجه کند و ارزیابی بی‌طرفانه‌ای از آن ارائه دهد، زیرا این حمله اعتبار آژانس را «به شیوه‌ای بسیار گستاخانه و غیرقابل توجیه» در معرض خطر قرار می‌دهد.

زاخارووا همچنین گفت: سهولت بدبینانه‌ای که مهاجمان در تعیین تاسیسات هسته‌ای به عنوان اهداف حملات نظامی در تضاد با قوانین بین‌المللی و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دارند، شایسته شدیدترین محکومیت است.

وی افزود: اعمال حق مشروع کشور‌های غیرهسته‌ای از جمله ایران که در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تصریح شده است، برای توسعه و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز، نباید مورد تردید یا حمله خارجی قرار گیرد. با توجه به این موضوع، هرگونه تلاش برای بزرگنمایی تهدیدات ادعایی ناشی از برنامه هسته‌ای تهران، چیزی بیش از لاپوشانی برنامه‌هایی برای به راه انداختن یک حمام خون دیگر در ایران نیست.

این دیپلمات روسی در پایان تصریح کرد: چنین اقداماتی به ناچار پیامد‌های منفی نه تنها برای کل غرب آسیا که از قبل بی‌ثبات شده است، بلکه برای کل جهان نیز خواهد داشت.

سازمان انرژی اتمی ایران در محکومیت حمله تروریستی آمریکا به سایت نیروگاه هسته‌ای در حال ساخت دارخوین اعلام کرد: رژیم تروریستی و جنایتکار آمریکا که سرشتی جز قلدری و قانون‌شکنی ندارد، طی اقدامی تجاوزکارانه و وحشیانه خلاف قوانین بین‌المللی، روز یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵ حوالی ساعت ۳:۳۹ بامداد به‌وقت محلی، با تعدادی پرتابه به سایت در حال ساخت نیروگاه دارخوین، یکی از نماد‌های عزت و خودکفایی علمی ملت ایران حمله کرد.