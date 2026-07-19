جوان آنلاین: اکسل دیتمان در بازدید از ظرفیتهای تولیدی و اقتصادی قم با قدردانی از میزبانی اتاق بازرگانی قم و ارائه توانمندیهای تولیدی استان، بر اهمیت شناخت مستقیم ظرفیتهای اقتصادی مناطق مختلف ایران تأکید کرد.
به گزارش مهر، وی گفت: معرفی ظرفیتهای اقتصادی قم میتواند زمینهساز شکلگیری تعاملات و همکاریهای جدید باشد.
سفیر آلمان در ایران، شناخت مستقیم ظرفیتهای اقتصادی استانها، ثبات مقررات و کاهش محدودیتهای بینالمللی را از عوامل مؤثر در توسعه همکاریهای پایدار میان شرکتهای ایرانی و آلمانی دانست.
وی افزود: آلمان در گذشته در حوزههای مختلف از جمله صنعت، فناوری و تأمین تجهیزات، حضور پررنگتری در ایران داشت، اما تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن، سطح این همکاریها را بهطور قابل توجهی کاهش داده است.
دیتمان با اشاره به اینکه شرکتهای آلمانی تصمیمهای خود را بر پایه چارچوبهای حقوقی، ثبات مقررات و پیشبینیپذیری فضای کسبوکار اتخاذ میکنند، اظهار داشت: تا زمانی که موانع ساختاری و محدودیتهای بینالمللی برطرف نشود، بازگشت و فعالیت گسترده این شرکتها در ایران با دشواری همراه خواهد بود.
وی تصریح کرد: بسیاری از بنگاههای اقتصادی ایران نیز خواهان حضور شرکتهای آلمانی و توسعه همکاریهای مشترک هستند، اما تحقق این هدف مستلزم بهبود شرایط و فراهم شدن بسترهای مناسب برای تعاملات پایدار است.
سفیر آلمان در ایران در پایان، ابتکار اتاق بازرگانی قم در معرفی ظرفیتهای اقتصادی استان را اقدامی ارزشمند دانست و نمایشگاه دائمی محصولات تولیدی قم را برای معرفی توانمندیهای استان، ابتکاری قابل توجه توصیف کرد.
وی اظهار داشت: برگزاری چنین نشستهایی با فعالان بخش خصوصی در استانهای مختلف، میتواند به شناخت دقیقتر ظرفیتها، اعتمادسازی و حفظ کانالهای ارتباطی برای همکاریهای آینده کمک کند.