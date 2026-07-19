توجیه هلاکت نظامیان آمریکایی از سوی ترامپ

جوان آنلاین: توجیه تازه ترامپ برای تلفات ارتش تروریستی آمریکا در جنگ علیه ایران خبرساز شده است.

به گزارش تسنیم، رئیس دولت تروریست آمریکا در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک‌پست، با مقایسه تلفات جنگ علیه ایران با ویتنام و افغانستان، هلاکت نظامیان آمریکایی در ضربات تلافی جویانه و انتقامی نیرو‌های مسلح ایران را توجیه کرد.

ترامپ با طرح سئوال برابر سئوال گفت: آیا تا به حال فکر کرده‌اید چند نفر (نظامی) در ویتنام جان باختند؟ یا در یک روز در افغانستان زیر نظر بایدن؟

وی سپس با تکرار ادعا‌های دروغین خود درباره برنامه هسته‌ای صلح آمیز ایران و توجیه جنایات جنگی علیه ملت ایران، هلاکت نظامیان تروریست آمریکا را ضروری خواند و افزود که این تلفات «شرم‌آور» است، اما برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران و نابودی خاورمیانه ضروری است.