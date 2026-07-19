وقوع انفجار در اطراف اربیل در شمال عراق

شبکه المیادین از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، خبر داد.

جوان آنلاین: شبکه المیادین گزارش داد صدای یک انفجار در حومه شهر اربیل، مرکز اقلیم کردستان عراق، شنیده شده است.

به گزارش ایرنا، تاکنون جزئیاتی درباره علت انفجار، محل دقیق وقوع آن یا خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است.

مقام‌های عراقی نیز تاکنون در این باره اظهار نظر رسمی نکرده‌اند.

این منطقه در روز‌ها و هفته‌های گذشته بار‌ها شاهد شنیده شدن صدای انفجار بوده است.

از سوی دیگر، به دنبال حملات پهپادی در اربیل عراق، سفارت آمریکا در بغداد از اتباع آمریکایی حاضر در عراق خواست بالاترین سطح هوشیاری و احتیاط را رعایت کنند.

سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه‌ای به اتباع آمریکایی حاضر در عراق توصیه کرد پس از حملات پهپادی روز گذشته در اربیل، بالاترین سطح هوشیاری را حفظ کنند.

در این بیانیه آمده بود که این هشدار به دنبال حملات پهپادی صادر شده که به ادعای سفارت آمریکا، از سوی گروه‌های مورد حمایت ایران انجام شده است.

سفارت آمریکا از اتباع خود خواسته بود ضمن رعایت تدابیر امنیتی، تحولات را به‌دقت دنبال کرده و از تجمعات و مناطق پرخطر دوری کنند.