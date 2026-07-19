جوان آنلاین: سی و چهارمین دوره رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور، امروز (یکشنبه ۲۸ تیر) با برگزاری دیدارهای برگشت مرحله نیمه نهایی در تهران پیگیری شد که طی آن دو تیم پتروشیمی و سپاهان موفق به شکست حریفان شان شدند.
به گزارش مهر، در چارچوب این دیدارها، پتروشیمی در مصاف با مناطق نفت خیز به برتری ٤ بر یک دست یافت و سپاهان هم با نتیجه ٥ بر صفر موفق به شکست رعد پدافند هوایی شد. پتروشیمی و سپاهان در دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی که شنبه برگزار شد نیز موفق به کسب برتری شده بودند.
بدین ترتیب فینال سی و چهارمین دوره رقابتهای تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور با حضور دو تیم پتروشیمی و سپاهان برگزار خواهد شد. این مرحله از مسابقات به صورت رفت و برگشت و طی روزهای ۲۹ و ۳۰ تیر برگزار میشود.
پتروشیمی مدافع عنوان قهرمانی لیگ تنیس روی میز است.