جوان آنلاین: ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در گفتگویی که امروز یکشنبه با رادیو اف‌ام ۱۰۳ انجام داد، به شدت از اظهارات بنیامین نتانیاهو در رابطه با بررسی امکان ائتلاف با احزاب مخالف برای تشکیل یک ائتلاف فراگیر انتقاد و اعلام کرد: احتمالا ائتلاف نتانیاهو به زودی فرو خواهد

به گزارش تسنیم، بن گویر در ادامه این گفت‌و‌گو اظهار داشت که این اقدام نتانیاهو می‌تواند به روند انجام شده برای اصلاحات قضایی (کودتای قضایی) زیان وارد کند و در عین حال وی به شدت امیدوار است که شاهد تشکیل یک کابینه راستگرای محض باشد.

بن‌گویر مدعی شد: «نخست‌وزیر زیاد درباره دولت متحد صحبت می‌کند، اما چنین دولتی اصلاحات قضایی را محقق نخواهد کرد و به برکناری دادستان کل نیز منجر نخواهد شد».

بن‌گویر افزود که اگر نتانیاهو همکاری با بنی گانتس، گادی آیزنکوت یا نفتالی بنت را انتخاب کند، به گفته او، می‌تواند «ائتلاف را منحل کرده» و از شرکای فعلی خود فاصله بگیرد.

بن‌گویر بار دیگر خواسته خود مبنی بر برکناری مشاور حقوقی دولت را تکرار کرد و مدعی شد که این اقدام یکی از اهداف اصلی او در دولت بعدی خواهد بود.

او گفت: «در کابینه بعدی، این اولین هدف من خواهد بود — برکناری مشاور حقوقی».

این وزیر کابینه نتانیاهو افزود: به نظرم، سیستم مجری قانون به کارکرد ائتلاف فعلی و فعالیت‌های پلیس ضربه می‌زند.