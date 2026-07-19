جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه قطر اعلام کرد محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر امور خارجه این کشور، در تماس تلفنی با «ایمن الصفدی» وزیر امور خارجه اردن، درباره تجدید حملات ادعایی ایران به اردن گفتوگو کرده است.
به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه، وزیر امور خارجه قطر در این گفتوگو بر ضرورت پایبندی همه طرفها به گفتوگو و اجرای مفاد تفاهمنامه تأکید و حمایت دوحه از تلاشها برای کاهش تنش و دستیابی به توافقی جامع را اعلام کرد.
وزارت خارجه قطر همچنین از گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه این کشور با «بدر البوسعیدی» همتای عمانی درباره راههای کاهش تنش و تقویت امنیت منطقه خبر داد.
براساس گزارش این وزارتخانه، در این تماس، بر اهمیت تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و احترام به حاکمیت عمان تأکید شده است.
در تماس جداگانهای نیز نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر با «فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان درباره هماهنگیهای مشترک برای کاهش تنشها رایزنی کرد.
براساس این گزارش، در این تماس تلفنی نیز بر ضرورت پایبندی طرفها به مسیر دیپلماسی و تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تأکید شد.