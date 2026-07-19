\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0627\u0637\u0644\u0627\u0639\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0635\u062f\u0648\u0631 \u06cc\u06a9 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u0645\u0647\u0645 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0648\u0634\u0646\u0628\u0647 (\u0641\u0631\u062f\u0627) \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u0646\u06cc\u0631\u0648\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0633\u0644\u062d \u06cc\u0645\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0627\u0646\u06cc\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0633\u0645\u06cc\u060c \u0645\u0648\u0627\u0636\u0639 \u0645\u0647\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0637\u0631\u062d \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0631\u062f.