کد خبر: 1369735
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۲۷
بين‌الملل » اخبار كلی

ارتش یمن فردا بیانیه مهمی صادر می‌کند

ارتش یمن فردا بیانیه مهمی صادر می‌کند بیانیه مهم نیرو‌های مسلح یمن فردا دوشنبه منتشر خواهد شد.

جوان آنلاین: نیرو‌های مسلح یمن با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور یک بیانیه مهم در روز دوشنبه (فردا) خبر دادند.

نیرو‌های مسلح یمن اعلام کردند که فردا در بیانیه‌ای رسمی، مواضع مهمی را مطرح خواهند کرد.

برچسب ها: ارتش یمن ، بیانیه رسمی ، نیروهای مسلح
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
شهدای جنگ ۱۲روزه
پربازدید ها

توجه به رهنمود‌های رهبر شهید انقلاب چاره حل چالش مسکن است

برنامه و ساعت فینال و رده‌بندی جام جهانی

رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 

بی‌غیرتی سیاسی در خونخواهی رهبری!

اسامی شهدای حمله شب گذشته آمریکا به پادگان ارتش در شهرستان بمپور

اعمال ماه صفر؛ از دعای هلال تا زیارت اربعین

حمله سپاه به اقامتگاه سنتکام در بحرین/ انهدام رادار پاتریوت آمریکا

تأکید قطر بر ضرورت توقف اقدامات نظامی در منطقه

بدون شرح

در «باغ آتش» ترامپ به نفتکش‌ها در هرمز 

پایگاه دشمن در کویت هدف حمله رزمندگان هوافضای سپاه قرار گرفت

ترامپ در بن‌بست 

سکته اسرائیل از مرگ سناتور ضدایرانی 

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است؛ جنوب ایران، جان ایران

دولت با نسخه جدید مداوای بال و پر واحد‌های آسیب‌دیده جنگی را آغاز کرد 

دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد

تسویه بدهی پارسال تأمین اجتماعی به مراکز درمانی و داروخانه‌ها به زودی!

قانون تنگه‌ها

فرانسه و اسپانیا؛ نبرد غول‌های فوتبال اروپا برای صعود به فینال

انهدام چند فروند سوخت‌رسان و جنگنده آمریکایی با موشک بالستیک و پهپاد‌های متعدد

کفاشیان: علی دایی را احمدی‌نژاد زوری به ما تحمیل کرد

واکاوی اندیشه‌های تمدنی و راهبردی امام شهید 

تشیع در بحرین با تهدید وجودی و شدید مواجه است

سروده جدید افشین علا به مناسبت تدفین قائد امت

یک کشور، یک پرچم، یک ملت

بذرپاش: ‏جنگ علیه ایران فقط موشک نمی‌بلعد؛ ذخایر نفتی آمریکا را هم می‌بلعد

تفاهم نامه را چه‌کسی پاره کرد؟

از تنگه رانده در کوه مانده

«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان

یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد

میناب هم جنوب بود

خاکستر واحد‌های جنگ‌دیده بذر تولید می‌شود

آقای نوبخت! راه چاه نشان ندهید 

«همیاری و احسان» تجلی نوعدوستی ایرانی مسلمان

اخراج آمریکا از منطقه و ازاله رژیم صهیونیستی بخشی از انتقام ملت ایران است

افزایش اندک قیمت طلا در بازار تهران

ایران تفاهم‌های یک‌طرفه را به دیوار می‌کوبد

بادبان‌های اقتدار در تنگه ایرانی برافراشته شد

ونس، جنگ، مذاکره و اشتباه احتمالی ایرانیان 

بازداشت پرستار خانگی به اتهام قتل ۲ پیرزن + گفت‌وگو با متهم

حکم اعدام دو تروریست داعشی اجرا شد

انهدام پایگاه موشکی ارتش آمریکا در کویت توسط نیروی زمینی سپاه

نیروی نیکوکاری می‌تواند کلید تحول در سبک زندگی ما باشد

معضلات جنگ علیه ایران از زبان وزیر جنگ پیشین ترامپ

زیرساخت بزنید، هرچه زیرساخت درمنطقه باقی‌مانده را می‌زنیم

داوران فینال و رده بندی جام جهانی ۲۰۲۶ مشخص شدند

 خط و نشان لاروخا برای حریف فینال

پیام سخنگوی وزارت خارجه درباره حمله وحشیانه آمریکا به بیمارستان شهید بقایی اهواز

داستان لو رفتن سؤالات امتحان نهایی، امسال هم تکرار شد

خاموشی‌های بدون اطلاع را از برق بکشید 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشریح چهار موج عملیات نصر ۲ و سه مرحله عملیات صاعقه
تصاویر لحظه پرتاب موشک ها و پهپادهای ایران در موج های ۱۷ تا ۲۰ عملیات نصر ۲
پاسخ کوبنده رزمندگان دلاور سپاه و غیورمردان ارتش به تجاوز هوایی آمریکا به خاک ایران
ریشه‌های تاریخی مدرسه و آینده آموزش/ هنوز نمی‌دانیم خروجی مدارس ما قرار است چه باشد!
«رهبری که جانش را برای استقلال ایران فدا کرد» به روایت محمد‌جواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان
جزئیاتی از هشدارها نسبت به «درازای آرزو»/ آرزوهای‌مان را از طول و عرض به ارتفاع ببریم 
هم برای سید قطب هم برای عبدالناصر گریستم!
پیشرفت درون‌زا یا توسعه ویترینی؟/ بازخوانی یک دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران
سرازیرشدن بیشتر بیت‌المال به جیب فوتبالیست‌ها‌/ سکوت مطلق نهاد‌های نظارتی
از تنگه رانده در کوه مانده
دشمنی با ایران نباید بی‌هزینه باشد
خاطراتی از حضور رهبر شهید در جبهه‌ها/ جان ناقابلم را به سوی جبهه‌ می‌برم
گفت‌وگو با مادر شهید جنگ رمضان/ گفته بود: چه می‌شد ما هم شهید می‌شدیم؟!
پس از تو روزگار بر ما چگونه خواهد گذشت؟ 
انتقام؛ مطالبه عمومی با نتیجه قطعی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار