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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۳
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افزایش دوباره قیمت بنزین؛ نگرانی جمهوری‌خواهان از تاثیر جنگ ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای

افزایش دوباره قیمت بنزین؛ نگرانی جمهوری‌خواهان از تاثیر جنگ ایران بر انتخابات میان‌دوره‌ای افزایش دوباره قیمت بنزین در آمریکا پس از ازسرگیری حملات متجاوزانه به ایران، نگرانی جمهوری‌خواهان را درباره تاثیر تورم بر انتخابات میان‌دوره‌ای تشدید کرده است.

جوان آنلاین: از آکسیوس، در حالی که جمهوری‌خواهان امیدوار بودند کاهش قیمت بنزین بتواند بخشی از نگرانی رای‌دهندگان درباره تورم را کاهش دهد، ازسرگیری درگیری‌ها با ایران و تداوم جنگ، این امید را کمرنگ کرده است.

به گزارش ایرنا، دونالد ترامپ بار‌ها گفته بود که با پایان جنگ، قیمت بنزین «مانند سنگ سقوط خواهد کرد»، اما نشانه‌ای از پایان قریب‌الوقوع درگیری‌ها دیده نمی‌شود و همین مساله دوباره قیمت سوخت را صعودی کرده است.

بر اساس داده‌های انجمن خودروی آمریکا (AAA)، میانگین قیمت بنزین در زمان آغاز تجاوز آمریکا علیه خاک ایران، هر گالن ۲.۹۸ دلار بود. این رقم در ماه مه (اردیبهشت) از ۴.۵۰ دلار عبور کرد، سپس تا حدود ۳.۷۵ دلار در اوایل جولای (اوایل تیر) کاهش یافت، اما با آغاز دوباره درگیری‌ها اکنون بار دیگر به مرز ۴ دلار نزدیک شده است.

«جان کرازنیک» استاد دانشگاه استنفورد که سال‌ها تاثیر قیمت بنزین بر رفتار رای‌دهندگان را مطالعه کرده، می‌گوید بنزین برخلاف بسیاری از شاخص‌های اقتصادی، هر روز در معرض دید مردم قرار دارد و به همین دلیل اثر سیاسی بسیار پررنگی دارد.

وی در پژوهشی که در سال ۲۰۱۶ و بر پایه سه دهه داده انجام داده، به این نتیجه رسیده است که هر ۱۰ سنت افزایش قیمت بنزین، به طور متوسط ۰.۶ درصد از محبوبیت رئیس‌جمهور می‌کاهد و این کاهش معمولاً به حزب حاکم نیز سرایت می‌کند.

کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی، رأی‌دهندگان مسئولیت افزایش قیمت سوخت را بیش از هر عامل دیگری متوجه دولت ترامپ می‌دانند، زیرا این افزایش مستقیماً با جنگ ایران و سیاست‌های دولت او گره خورده است.

«دزموند لاچمن» پژوهشگر ارشد موسسه امریکن اینترپرایز و مقام پیشین صندوق بین‌المللی پول، هشدار داده است که اگر تنگه هرمز همچنان بسته بماند، پیامد‌های اقتصادی آن می‌تواند به زیان جمهوری‌خواهان در انتخابات تمام شود. به گفته او، ایران می‌داند که می‌تواند پیش از انتخابات، فشار قابل‌توجهی بر اقتصاد آمریکا وارد کند.

نتایج نظرسنجی مشترک PBS، رادیوی آمریکا و موسسه ماریست نیز نشان می‌دهد نزدیک به ۸۰ درصد آمریکایی‌ها می‌گویند هزینه بنزین فشار قابل‌توجهی بر بودجه خانوارشان وارد کرده است.

در همین حال، جمهوری‌خواهان دستاورد اقتصادی چشمگیری برای کاهش فشار هزینه‌های زندگی ندارند. کنگره تحت کنترل این حزب یک طرح مربوط به مقرون‌به‌صرفه کردن مسکن را تصویب کرده، اما ترامپ از آن انتقاد کرده است. او در هفته‌های اخیر نیز بیش از آنکه بر مهار تورم و اقتصاد تمرکز کند، بار دیگر ادعا‌های اثبات‌نشده درباره تقلب در انتخابات را مطرح کرده است.

برچسب ها: قیمت بنزین ، آمریکا ، دونالد ترامپ
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