جوان آنلاین: باشگاه پرسپولیس به شکل جدی در تلاش است ابوالفضل رزاق‌پور، مدافع چپ فولاد خوزستان را به خدمت بگیرد. این در حالی است که میلاد محمدی قرارداد خود را با پرسپولیس تمدید نکرد و حالا مدیران این باشگاه بر اساس خواسته مهدی تارتار، در تلاش هستند تا ابوالفضل رزاق‌پور را به لیست تیمشان اضافه کنند.

به گزارش تسنیم، مانع بزرگ بر سر راه پرسپولیس این است که رزاق‌پور فصل آینده هم با فولاد قرارداد دارد. پرسپولیس جدا از پرداخت پول رضایتنامه، حاضر است یکی از بازیکنانش را هم به فولاد بدهد.

قرار است باشگاه فولاد به زودی پاسخ نهایی خود را به پرسپولیس بدهد. باید دید آیا حمید مطهری سرمربی فولاد با جدایی این بازیکن موافقت خواهد کرد یا خیر.