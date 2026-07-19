ارتش رژیم صهیونیستی مدعی رهگیری یک پهپاد در نزدیکی مرز سوریه شد

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، بر اساس این بیانیه، بررسیها برای مشخص شدن منشأ و مبدا پرواز این پهپاد همچنان ادامه دارد.
به گزارش تسنیم، ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون جزئیات بیشتری درباره نوع پهپاد، محل دقیق رهگیری یا عامل احتمالی پرتاب آن منتشر نکرده است.
این تحول درحالی رخ میدهد که نیروهای صهیونیستی مستقر در پایگاه «الحمیدیه» در سوریه چند پرتابه به سمت زمینهای زراعی اطراف این منطقه شلیک کرده و صدای انفجارها در ریف قنیطره در جنوب سوریه شنیده شد.
نیروهای اشغالگر همچنین به روستای «الصمدانیه» در حومه القنیطره تجاوز کرده و با ایجاد مرکز ایست و بازرسی، عابران را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.
اخیرا نیز نیروهای رژیم صهیونیستی به روستای «البصالی» در حومه جنوبی القنیطره واقع در جنوب سوریه حمله کردند و وارد تعدادی از خانههای مردم شده و آنها را بازرسی کردند.
از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.
همچنین اسرائیل بخشهایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات راهبردی «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.
پس از استان جنوبی القنیطره، استان درعا سوریه با دهها مورد نقض حریم از سوی اسرائیل در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناکتر دارد و شامل حملات توپخانهای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگندهها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است. به نقل از شبکه الجزیره، بر اساس این بیانیه، بررسیها برای مشخص شدن منشأ و مبدا پرواز این پهپاد همچنان ادامه دارد.
ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون جزئیات بیشتری درباره نوع پهپاد، محل دقیق رهگیری یا عامل احتمالی پرتاب آن منتشر نکرده است.
این تحول درحالی رخ میدهد که نیروهای صهیونیستی مستقر در پایگاه «الحمیدیه» در سوریه چند پرتابه به سمت زمینهای زراعی اطراف این منطقه شلیک کرده و صدای انفجارها در ریف قنیطره در جنوب سوریه شنیده شد.
نیروهای اشغالگر همچنین به روستای «الصمدانیه» در حومه القنیطره تجاوز کرده و با ایجاد مرکز ایست و بازرسی، عابران را مورد تفتیش و بازرسی قرار دادند.
اخیرا نیز نیروهای رژیم صهیونیستی به روستای «البصالی» در حومه جنوبی القنیطره واقع در جنوب سوریه حمله کردند و وارد تعدادی از خانههای مردم شده و آنها را بازرسی کردند.
از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.
همچنین اسرائیل بخشهایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات راهبردی «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.
پس از استان جنوبی القنیطره، استان درعا سوریه با دهها مورد نقض حریم از سوی اسرائیل در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناکتر دارد و شامل حملات توپخانهای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگندهها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.