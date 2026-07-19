کویت حمله به مواضع آمریکا در این کشور را محکوم کرد

وزارت امور خارجه کویت با ادعای این که ایران به یک نیروگاه برق و تأسیسات آب‌شیرین‌کن این کشور حمله کرد، گفت که هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی، امنیت شهروندان را تهدید می‌کند.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وزارت امور خارجه کویت در بیانیه‌ای ادعایی، حمله مجدد ایران به یک نیروگاه برق و تأسیسات آب‌شیرین‌کن را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا، خبرنگار الجزیره صبح امروز یکشنبه گزارش داد که در پی حمله به کویت، آژیر‌های خطر در این کشور به صدا درآمد. ارتش کویت هم ادعا کرد که درحال مقابله با چند فروند موشک و پهپاد است.

روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز صبح امروز یکشنبه (۲۸ تیرماه) اعلام کرد: در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، شهادت هم‌وطنان عزیز و حمله به پل‌ها، زیرساخت‌ها و مناطق غیر نظامی، ساعاتی قبل و در مرحله شانزدهم عملیات صاعقه، ارتش جمهوری اسلامی ایران، انبار مهمات ارتش تروریستی آمریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی این ارتش متجاوز در پایگاه علی‌السالم کویت را آماج حملات پرحجم پهپاد‌های انهدامی خود قرار داد.

اردوگاه العدیری یکی از پایگاه‌های مهم ارتش تروریستی آمریکا در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرز‌های جمهوری اسلامی ایران و ازمراکز مهم پشتیبانی و تجدید سازماندهی نیرو‌های آمریکایی است که اخلال در عملکرد این پایگاه بر عملیات‌های پشتیبانی ارتش آن در منطقه تاثیر قابل توجهی می‌گذارد.

پایگاه هوایی علی‌السالم نیز از پایگاه‌های مهم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیرو‌های نظامی به منطقه غرب آسیاست که نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش متجاوز آمریکا در منطقه ایفا می‌کند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن محکومیت اقدام دشمن در حمله به پل‌ها، زیر ساخت‌ها و تاسیسات غیر نظامی و شهادت مردم بی گناه، خاطر نشان کرد: ان‌شاالله تحت فرماندهی امام خامنه‌ای عزیز و در سایه اتحاد و یکپارچگی نیرو‌های مسلح فداکار، ملت نستوه و دولت دلسوز، دشمن حیله‌گر را به هزیمت وادار می‌کنیم.