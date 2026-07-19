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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۱:۴۲
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روایت ریاست‌جمهوری لبنان از دیدار عون و روبیو در واشنگتن

روایت ریاست‌جمهوری لبنان از دیدار عون و روبیو در واشنگتن نهاد ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد جوزف عون در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر ضرورت همسویی مواضع بیروت و واشنگتن در اجرای چارچوب سه‌جانبه و همچنین تقویت حمایت آمریکا از ارتش و نهاد‌های نظامی لبنان تأکید کرد.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، نهاد ریاست‌جمهوری لبنان اعلام کرد که رئیس‌جمهور این کشور، در دیدار با وزیر امور خارجه آمریکا بر ضرورت تطابق مواضع لبنان و ایالات متحده در خصوص اجرای چارچوب سه‌جانبه با رژیم صهیونیستی تأکید کرده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس بیانیه ریاست‌جمهوری لبنان، عون همچنین خواستار تقویت حمایت‌های آمریکا از ارتش و دیگر نهاد‌های نظامی لبنان شده است.

این بیانیه پس از آن منتشر می‌شود که ساعاتی پیش نیز وزارت امور خارجه آمریکا امروز یکشنبه در بیانیه‌ای ضمن اشاره به دیدار روبیو و عون در واشنگتن اعلام کرد که آنها در مورد اجرای «چارچوب سه جانبه» گفت‌و‌گو کردند.

روبیو از دولت لبنان، تحت هدایت عون، به خاطر آنچه تلاش برای بازپس گیری حاکمیت لبنان، خلع سلاح حزب الله و حرکت به سوی صلح خوانده شده است، قدردانی کرده است.

عون در ادامه سفرش به آمریکا روز دوشنبه در مقر سفارت لبنان با مدیران برجسته‌ترین اندیشکده‌های سیاسی در واشنگتن دیدار می‌کند.

وی دوشنبه شب نیز در ضیافت شام سفارت با مشارکت بازرگانان، سیاستمداران و دیپلمات‌های لبنانی، عرب و آمریکایی حضور خواهد یافت.

همچنین عون روز سه شنبه در پایان سفرش به آمریکا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده دیدار می‌کند که مهم‌ترین بخش این سفر خواهد بود.

برچسب ها: جوزف عون ، لبنان ، آمریکا
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