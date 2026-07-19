جوان آنلاین: هوادارانی که برای تماشای فینال جام جهانی ۲۰۲۶ بین اسپانیا و آرژانتین به ورزشگاه ۸۲،۵۰۰ نفری نیوجرسی آمده‌اند، با صف‌های طولانی و تدابیر امنیتی شدید رو‌به‌رو شده‌اند. علت اصلی این وضعیت، حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در این دیدار است که تنها بازی جام جهانی است که او به طور حضوری تماشا می‌کند.

بازرسی‌های دوگانه و صف‌های طولانی

سرویس مخفی آمریکا (US Secret Service) مسئولیت کامل امنیت این بازی را بر عهده گرفته است و به همراه اداره امنیت حمل‌ونقل، بازرسی‌های سخت‌گیرانه‌ای (مانند اسکنر‌های فرودگاهی) را برای ورود به ورزشگاه اعمال می‌کنند. برخی از هواداران مجبور به انتظار تا ۲ ساعت برای ورود به ورزشگاه شده‌اند و در برخی درب‌ها، به دلیل نبود سگ‌های پلیس برای بازرسی کیف‌ها، هواداران به صف‌های دیگر هدایت شده‌اند.

ورود زودهنگام و تلاش برای کاهش ترافیک

درب‌های ورزشگاه از ۴ ساعت پیش از بازی باز شده و به صورت متناوب درب‌های بیشتری برای کاهش ترافیک باز می‌شوند. با این حال، تعداد هوادارانی که زودهنگام وارد شده‌اند، به مراتب بیشتر از ۷ بازی قبلی این ورزشگاه بوده است.

قرار است مقامات دو کشور راه یافته به دیدار نهایی و همچنین رئیس جمهور آمریکا در این بازی حضور داشته باشند.