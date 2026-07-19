کاردار ایران به وزارت خارجه اردن رفت

"داوود کلانتری» کاردار سفارت ایران در امان به درخواست اردن به وزارت خارجه این کشور رفت.

جوان آنلاین: به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه اردن اعلام کرد: پیام اعتراض شدید اردن نسبت به آنچه «ادامه حملات» توصیف شده، به کاردار سفارت ایران ابلاغ شده است.

به گزارش ایرنا، وزارت خارجه اردن جزئیات بیشتری درباره محتوای این اعتراض یا اقدامات بعدی منتشر نکرده است.

این اقدام ساعاتی پس از آن صورت می‌گیرد که آژیر خطر در امان پایتخت اردن و سایر مناطق این کشور به صدا درآمد.

همزمان با این تحول، ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت شهر عقبه در اردن را رصد کرده است.

ارتش اشغالگر همچنین افزود که به دنبال شلیک این موشک‌ها از ایران به سمت شهر عقبه، ممکن است آژیر خطر در جنوب سرزمین‌های اشغالی نیز به صدا درآید.

ساعاتی پیش روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که حمله روز جمعه ایران که منجر به کشته شدن ۲ سرباز آمریکایی و مفقود الاثر شدن یک سرباز دیگر شد، چهارمین حمله در پنج روز گذشته بود که نیرو‌های آمریکایی را در اردن هدف قرار داد.

نیویورک تایمز افزود که این حملات در مجموع ده‌ها سرباز آمریکایی را زخمی و به چندین بالگرد آسیب زد.

مقامات آمریکایی که به شرط ناشناس ماندن هویت خود با این روزنامه صحبت کردند، گفتند که فراوانی حملات و تلفات ناشی از آن نشان می‌دهد که نیرو‌های ایرانی هنوز ذخایر بزرگی از موشک‌ها را در اختیار دارند و در فرار از سامانه‌های دفاع هوایی آمریکا مهارت بیشتری پیدا کرده‌اند.

این مقامات به نیویورک تایمز گفتند: اردن که میزبان پایگاه‌های هوایی اصلی آمریکا است، در روز‌های منتهی به جنگ و در طول روز‌های اولیه آن، پس از آنکه پنتاگون برخی نیرو‌های خود را از بحرین، امارات و قطر به مکان‌هایی که امن‌تر می‌دانست در اردن و اسرائیل، منتقل کرد، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرد.

آنها همچنین اشاره کردند که نقش اردن در عملیات‌های ایالات متحده افزایش یافته است، زیرا سایر متحدان آمریکا در منطقه، محدودیت‌هایی را برای استقرار نیرو‌های آمریکایی یا پرواز‌های هوایی بر فراز سرزمین‌های خود اعمال کرده‌اند.

در اوایل ماه جولای (تیرماه)، ایران برای اولین بار از زمان امضای توافق آتش‌بس بین تهران و واشنگتن در ماه ژوئن (اواخر خرداد)، حملات خود را در منطقه گسترش داد و اردن را نیز در بر گرفت.