ادامه تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان

جوان آنلاین: منابع خبری در لبنان از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب این کشور در ادامه نقض آتش بس و بی اعتنایی آشکار رژیم متجاوز به توافق ننگین سازش اخیر با دولت غربگرا در بیروت خبر دادند.
به گزارش تسنیم، خبرگزاری رسمی لبنان از وقوع حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی به یک خودرو در منطقه نبطیه واقع در جنوب لبنان خبر داد.
پرتاب بمبهای صوتی توسط پهپادهای صهیونیستی در جنوب لبنان
منابع میدانی در جنوب لبنان از اقدامات ایذایی پهپادهای ارتش رژیم صهیونیستی در دو منطقه مختلف خبر دادند.
پهپادهای رژیم صهیونیستی با پرتاب بمبهای صوتی بر فراز حومه شهرک «حداثا»، اقدام به ایجاد رعب و وحشت در این منطقه کردند.
این پهپادها در اقدامی مشابه، بار دیگر شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را هدف پرتاب بمب صوتی قرار دادند.