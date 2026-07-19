رایزنی عراق و ایران درباره مقدمات سفر الزیدی به تهران

جوان آنلاین: محمد حسین بحرالعلوم معاون وزارت خارجه عراق در امور روابط دوجانبه روز یکشنبه میزبان محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق بود.
به گزارش ایسنا، براساس بیانیه وزارت خارجه عراق، دو طرف در این دیدار روابط دوجانبه میان عراق و ایران و دستور کار سفر قریب الوقوع علی الزیدی نخست وزیر عراق به تهران طی پایان این هفته را بررسی کردند.
طرفین درباره آمادگیهای جاری برای این سفر از جمله امضای چندین یادداشت تفاهم حوزههای همکاری مشترک که موجب تقویت روابط دوجانبه میشود و به منافع مشترک دو کشور خدمت میکند رایزنی کردند.