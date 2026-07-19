یک رسانه عبری اعلام کرد که نتانیاهو به دنبال راهی برای به تعویق انداختن انتخابات برای فرار از شکستی محرز است.

جوان آنلاین: کانال ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی در این رابطه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شده است، در صورتی که شرایط امنیتی تغییر کند (وقوع جنگ) انتخابات داخلی در حزب لیکود لغو خواهد شد.

به گزارش تسنیم، در ادامه این گزارش آمده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل موفق در یک نشست پشت رد‌های بسته مسئولین عالی رتبه حزب لیکود را متقاعد کند که در صورت بروز تحولات امنیتی با وجود تمایلش؟! برای برگزاری انتخابات داخلی، اما به جای آن کمیته‌ای برای انتخاب نامزد‌های حزب برای مشارکت در انتخابات تشکیل خواهد شد.

در ادامه این گزارش که ساعاتی پیش منتشر شد، تاکید شده است که جدال مستمر در کمیته اساسنامه حزب لیکود شامگاه یکشنبه به پایان رسید.

نتیجه آخرین نشست موافقت با پیشنهاد نتانیاهو برای تغییر سیستم انتخابات داخلی است با استناد به اکثریت آراء است.

در چارچوب طرح نتانیاهو، به وی ۸ حق وتو بر لیست را خواهد بخشید.

در ادامه گزارش آمده است: بحث‌های مکرر در کمیته اساسنامه حزب لیکود شامگاه امروز (یکشنبه) با موافقت اکثریت آرا با پیشنهاد نتانیاهو برای تغییر سیستم انتخابات مقدماتی (پرایمری) به پایان رسید.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: نتانیاهو به اعضای این کمیته گفت: «من موافق برگزاری انتخابات مقدماتی هستم، اما این احتمال وجود دارد که با یک وضعیت امنیتی استثنایی مواجه شویم که برگزاری گردهمایی‌ها را دشوار کند. این مسئله ممکن است در روز رأی‌گیری یا قبل از آن رخ دهد و روند رأی‌گیری را سخت خواهد کرد».

روز سه‌شنبه و پس از لغو رأی‌گیری درباره آیین‌نامه‌های انتخابات مقدماتی، مقامات ارشد حزب لیکود که با حاییم کاتس، رئیس کمیته مرکزی حزب گفت‌و‌گو کرده بودند، به کانال ۱۳ اعلام کردند که بر اساس ارزیابی‌ها، کار لیکود در نهایت به همان کمیته سازماندهی واگذار خواهد شد که این به معنای لغو انتخابات مقدماتی است.

به این ترتیب، کمیته سازماندهی توسط کمیته مرکزی پیشین لیکود تأیید خواهد شد و حزب از رویارویی با پرونده تقلب که در برنامه کانال ۱۳ فاش شده بود، طفره می‌رود.