یک رسانه عبری نوشت که ضربات سنگین ایران به بحرین، کویت و اردن، رژیم صهیونیستی را دچار وحشت کرده است.

جوان آنلاین: پایگاه خبری عبری زبان سوروگیم اعلام کرد، در سایه حملات شدید و خطرناک صورت گرفته به مناطقی از خلیج فارس، اسرائیل به حال آماده باش در آمده است.

به گزارش تسنیم، به نوشته این رسانه عبری زبان، تنش‌ها از روز شنبه، زمانی که ایران یک پایگاه آمریکایی در اردن را هدف قرار داد، آغاز شد. بر اساس گزارش منتشرشده در روزنامه نیویورک تایمز، در جریان دست‌کم چهار حمله ایران به پایگاه‌های آمریکا در اردن طی هفته گذشته، ده‌ها سرباز آمریکایی زخمی‌شده و دو نفر از آنها نیز کشته شده‌اند.

در کنار این تلفات جانی، چندین فروند بالگرد آمریکایی نیز در طول این حملات آسیب دیده‌اند.

سوروگیم همچنین اعتراف کرد: هرچند دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور (دولت تروریست) آمریکا، تصریح کرده است که تمایلی به پیوستن اسرائیل به این نبرد در مقطع کنونی ندارد، اما اسرائیل نگران است که ایران حمله‌ای را علیه آن آغاز کند.

مقام‌های آمریکایی مدعی هستند که تصمیم‌گیری در مورد ورود اسرائیل در اختیار دونالد ترامپ است. علاوه بر این، مقامات دولت آمریکا پیش‌بینی می‌کنند که احتمال یک تنش نظامی گسترده‌تر با پایان یافتن مسابقات جام جهانی افزایش یابد.

با این حال به اعتراف رسانه عبری زبان: در واشنطن این درک رو به افزایش است که تداوم درگیری‌ها بر اقتصاد داخلی و شانس حزب جمهوری‌خواه در انتخابات کنگره در ماه نوامبر تأثیر می‌گذارد؛ در عین حال، فشار افکار عمومی در پی تلفات نیرو‌های آمریکایی ممکن است دولت را به تشدید حملات (اقدامات جنایتکارانه) برای تحمیل یک تسویه حساب سریع سوق دهد.