جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز یکشنبه خواستار بازگشت به تفاهمنامهای شد که میان آمریکا و ایران (تفاهمنامه اسلام آباد) امضا شده بود.
به گزارش مهر، وزیر امور خارجه ترکیه در این خصوص گفت: قطر از تمام مسیرهای دیپلماتیک موجود برای کمک به حل این بحران استفاده میکند و ترکیه نیز هماهنگی نزدیکی با دوحه دارد.
فیدان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی قطر در جریان سفر خود به این کشور گفت: خوشحالم که میبینم قطر بار دیگر تلاش میکند تا با بهرهگیری از تمامی روشهای سازنده و کانالهای موجود، هر آنچه در توان دارد برای حل این بحران به کار گیرد. امیدوارم در روزهای آینده خبرهای خوبی دریافت کنیم. ترکیه نیز در این زمینه هماهنگی نزدیکی با قطر دارد.
هاکان فیدان هشدار داد که تنشها میان آمریکا و ایران بر اقتصاد منطقه تأثیر گذاشته است و خاطرنشان کرد که خطر بروز درگیری گستردهتر میتواند بیثباتی بیشتری ایجاد کند.
وی گفت: آرزوی ما این است که هرچه سریعتر توافقی دوباره میان ایران و آمریکا حاصل شود. همانطور که میدانید، پیشتر با میانجیگری پاکستان، مشارکتهای فشرده قطر و حمایت ترکیه، تفاهمنامهای تدوین شده بود.