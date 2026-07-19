برتری اسپانیا برابر آرژانتین در مقایسه رو در روی بازیکنان

جوان آنلاین: پایگاه خبری ZDF با انتشار گزارشی تحلیلی، به بررسی تطبیقی ترکیب دو تیم اسپانیا و آرژانتین در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخته و با توجه به عملکرد بازیکنان در این دوره، در هر پست، برتری نسبی هر تیم را مشخص کرده است. بر اساس این تحلیل، اسپانیا با اختلاف ۸ بر ۵، در مقایسه فردی، گوی سبقت را از حریف ربوده است.
نتیجه مقایسه پستها:
دروازهبان: اونای سیمون (اسپانیا) و امیلیانو مارتینس (آرژانتین): مساوی
مدافع چپ: مارک کوکوریا (اسپانیا) برتر از نیکولاس تاگلیافیکو (آرژانتین): امتیاز برای اسپانیا
مدافع میانی: آیمریک لاپورت (اسپانیا) برتر از کریستین رومرو (آرژانتین): امتیاز برای اسپانیا
مدافع میانی: پائو کوبارسی (اسپانیا) و لیساندرو مارتینس (آرژانتین): مساوی
مدافع راست: پدرو پورو (اسپانیا) برتر از ناهوئل مولینا (آرژانتین): امتیاز برای اسپانیا
هافبک میانی: فابیان روئیز (اسپانیا) و انسو فرناندس (آرژانتین): مساوی
هافبک میانی: رودری (اسپانیا) برتر از لئاندرو پاردس (آرژانتین): امتیاز برای اسپانیا
وینگر چپ: الکسیس مکآلیستر (آرژانتین) برتر از الکس بائنا (اسپانیا): امتیاز برای آرژانتین
هافبک هجومی: لیونل مسی (آرژانتین) برتر از دنی اولمو (اسپانیا): امتیاز برای آرژانتین
وینگر راست: لامین یامال (اسپانیا) برتر از رودریگو دی پائول (آرژانتین): امتیاز برای اسپانیا
مهاجم: میکل اویارزابال (اسپانیا) برتر از خولیان آلوارس (آرژانتین): امتیاز برای اسپانیا
بر اساس این تحلیل، اسپانیا با برتری در خط دفاعی و دروازهبانی و عملکرد بهتر در پستهای کلیدی، برتری محسوسی در مقایسه فردی دارد.
البته ZDF نیز تأکید کرده است که یک تیم خوب، بیش از مجموع اجزای خود است و نتیجه نهایی در زمین فوتبال، به هماهنگی تیمی و عملکرد جمعی نیز بستگی دارد.
این مقایسه نشاندهنده قدرت بالای اسپانیا در این دوره از مسابقات است، هرچند که آرژانتین با تکیه بر مسی و سایر ستارگان، شانس بزرگی برای پیروزی خواهد داشت.