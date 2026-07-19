جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در بازدید از ساحل بنود، یکی از مناطق آسیبدیده در حملات اخیر به جنوب کشور، با اشاره به خسارت واردشده به قایقهای صیادی مردم، اظهار کرد: در چند شب گذشته این منطقه مورد حمله قرار گرفت و تعدادی از قایقهای صیادی مردم آسیب دید. طبق آماری که مردم اعلام کردند، حدود ۱۰ قایق دچار آسیب شدهاند که بخشی از آنها بهطور کامل از بین رفته و دیگر قابل استفاده نیستند و تعدادی نیز آسیب کمتری دیدهاند.
وی افزود: آقای رئیسجمهور دستور دادند این موضوع بررسی شود تا راهکاری برای جلوگیری از بروز مشکل در زندگی مردم، با توجه به اینکه معیشت بسیاری از آنان از طریق صیادی تأمین میشود، اتخاذ شود.
سخنگوی دولت ادامه داد: در همین راستا این اقدام انجام شد و جا دارد از عوامل محلی و فرماندار محترم که در این بازدید همراهی کردند، سپاسگزاری کنم. به لطف این همراهی توانستیم در کنار مردم عزیز حضور پیدا کنیم و درد دلهای آنان را بشنویم.
مهاجرانی با اشاره به فضای حاکم بر این دیدار گفت: نکته مهمی که در این دیدار بسیار پررنگ بود، سخنان فردی بود که خود در جریان این حادثه آسیب دیده و هنگام خاموش کردن آتش نیز مجروح شده بود. با این حال، او با تأکید فراوان گفت: ما پای ایران هستیم، پای ولایت هستیم و تا زمانی که زنده باشیم، ایران را رها نخواهیم کرد. پاینده باد ایران.