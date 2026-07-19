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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۰:۲۹
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پایان کار جودوکاران ایران در آسیا با کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز

پایان کار جودوکاران ایران در آسیا با کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز نوجوانان و جوانان جودو ایران با کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا پایان دادند.

جوان آنلاین: رقابت‌های جودو رده‌های سنی آسیا در دو بخش دختران و پسران از ۲۶ تا ۲۸ تیر به میزبانی شهر امان اردن برگزار شد و طی آن ملی پوشان نوجوان و جوان ایران با کسب ۹ مدال طلا، نقره و برنز به کار خود در این مسابقات پایان دادند.

طلای تاریخ ساز شکیبایی

در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم دختران مهسا شکیبایی در نخستین مبارزه خود برابر «ارگاشوا کوموش‌بیبی» از ازبکستان به پیروزی رسید. وی در ادامه با غلبه بر «شم الماوردی» از سوریه فینالیست شد و در مبارزه نهایی «پی هسین لین» از چین‌تایپه را شکست داد و به مدال طلا رسید.

برنز بر گردن حسین نوین

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم پسران نوجوان حسین نوین در دور نخست با قرعه استراحت رو‌به‌رو شد و سپس با شکست «چانگ چیه تونگ» از چین‌تایپه به نیمه‌نهایی صعود کرد و با شکست برابر «سمندر سوناتوف» از ازبکستان و راهی دیدار رده‌بندی شد. نوین در مبارزه برای عنوان سومی برابر «ساتریو یولیانتو» از اندونزی به پیروزی رسید و مدال برنز آسیا را به خود اختصاص داد.

حکیمی بازهم طلایی شد

در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم نوجوانان سبحان حکیمی ابتدا حریف اندونزیایی خود را شکست داد و سپس با غلبه بر نماینده قرقیزستان جواز حضور در دیدار پایانی را کسب کرد. ملی‌پوش نوجوان ایران در فینال برابر «سمندر سوناتوف» از ازبکستان به پیروزی قاطع رسید و یک مدال طلای دیگر را به کارنامه افتخارات خود و جودو ایران اضافه کرد.

علیزاده پسر برنزی جودو ایران

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم محمد برفراز در ابتدا حریفی از کویت را شکست داد و پس از آن جودوکاری از ازبکستان را پیش رو داشت که با شکست برابر وی به جدول شانس مجدد راه یافت. در سوی دیگر جدول، امیررضا علیزاده کار خود را با پیروزی مقابل نماینده سوریه آغاز کرد و در ادامه با غلبه بر جودوکار قرقیزستانی به نیمه‌نهایی رسید، اما برابر نماینده قزاقستان شکست خورد و به رده‌بندی راه یافت. مبارزه برای مدال برنز بین دو ملی پوش ایران برگزار شد که علیزاده با برتری برابر برفراز به مدال برنز رسید.

خاک خواه به برنز قناعت کرد

در وزن منفی ۶۳ کیلوگرم سمیرا خاک‌خواه در نخستین دیدار خود برابر «مناس مبارک» از اردن به پیروزی رسید. وی سپس مقابل «چانامبام لینتویی» از هند با وجود ارائه نمایشی قابل قبول نتیجه را واگذار کرد. ملی‌پوش جوان ایران در جدول شانس مجدد با غلبه بر «ساندرا عبید» از سوریه به رده بندی رفت و با پیروزی برابر «شیائو چی دبلیو یو» از چین‌تایپه به مدال برنز دست پیدا کرد.

مهشید صفری دختر برنزی ایران

در وزن منفی ۷۰ کیلوگرم مهشید صفری رقابت خود را با پیروزی مقابل «چن ان‌جو» از چین‌تایپه آغاز کرد و در دومین مبارزه برابر «خایدم تایبانگانبی چانو» از هند شکست خورد و با شانس مجدد رفت. صفری در این مرحله با غلبه بر «آیسولو بگ‌مامت کیزی» از قرقیزستان به دیدار رده‌بندی صعود کرد و با شکست «نیگینا ساپاربوئوا» از ازبکستان مدال برنز آسیا را به خود اختصاص داد.

محبی به برنز آسیا رسید

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم ابوالفضل محبی در نخستین دیدار خود با غلبه بر «آلمازاده محمد» از اردن به مرحله دوم صعود کرد. محبی در ادامه برابر «اردشیری حمزه» از تاجیکستان نتیجه را واگذار کرد و راهی جدول شانس مجدد شد. وی در شانس مجدد با شکست نماینده چین‌تایپه به رده بندی رفت و با برتری مقابل «علی‌خان سالیف» از قرقیزستان مدال برنز جوانان آسیا را به خود اختصاص داد.

سپهر نوروزی هم برنزی شد

در وزن منفی ۹۰ کیلوگرم سپهر نوروزی کار خود را با پیروزی برابر «عیسی یامام» از سوریه آغاز کرد و به دور دوم مسابقات راه یافت. نوروزی در دومین مبارزه مقابل «ملیسوف دانیار» از قرقیزستان نتیجه را واگذار کرد و راهی جدول شانس مجدد شد. وی در ادامه با غلبه بر «محمد الشطی» از کویت، به دیدار رده‌بندی صعود کرد و با برتری مقابل «حمزه آرداشری» از تاجیکستان مدال برنز آسیا را از آن خود کرد.

دست بنائیان به طلا نرسید

محمدپوریا بنائیان، نماینده کشورمان در وزن مثبت ۱۰۰ کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در نخستین مبارزه خود مقابل «ایلیا سوخینین» از قرقیزستان به برتری رسید و راهی مرحله نیمه‌نهایی شد. بنائیان در مرحله نیمه‌نهایی نیز با غلبه بر «سینگ جن چن» از چین‌تایپه جواز حضور در مبارزه پایانی را به دست آورد. نماینده سنگین‌وزن ایران در دیدار نهایی برابر «فضل‌الدین رفیق‌اف» از ازبکستان که رنکنیگ دو دنیا را در اختیار داشت نتیجه را واگذار کرد و به مدال نقره رسید.

تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران با ترکیب رضا نژاد کچیانی، امیررضا علیزاده، محمد برفراز، محمد حدیدی، السانا برومند، سبحان حکیمی، حسین نوین، مهسا شکیبایی، ابوالفضل بحرآبادی، سپهر نوروزی، ابوالفضل محبی، امیرحسین شهیدی، آرین آهن فروش، محمدمهدی مظلوم، محمدپوریا بنائیان، مهشید صفری، سمیرا خاک خواه در این دوره از مسابقات شرکت کردند.

رشاد ممدوف سرمربی تیم جوانان بود و رضا چاه خندق و احسان بهرامیان به عنوان مربی هدایت ملی پوشان را برعهده داشتند. مسعود حاجی آخوندزاده سرمربی تیم نوجوانان بود و حبیب ایگدر به عنوان مربی کنار او بود. سحر چغلوند نیز سرمربیگری تیم دختران ایران را برعهده داشت.

برچسب ها: مسابقات جودو ، قهرمانی آسیا ، مدال برنز
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