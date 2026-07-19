کد خبر: 1369698
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تاریخ انتشار: ۲۸ تير ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی
«دیپلماسی آتش» روسیه به اوکراین

مسکو یکی از بزرگ‌ترین حملات موشکی به اوکراین را انجام داد 

مسکو یکی از بزرگ‌ترین حملات موشکی به اوکراین را انجام داد  در حالی که اوکراین طی روز‌های اخیر دامنه حملات خود به پالایشگاه‌ها، انبار‌های سوخت، ناوگان دریایی و حتی پایگاه‌های راهبردی روسیه را گسترش داده، مسکو بامداد یک‌شنبه با یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی و پهپادی ماه‌های اخیر و شاید هم دو سال گذشته، تلاش کرد این پیام را منتقل کند که هرچه جنگ بیشتر به عمق خاک روسیه کشیده شود، پاسخ کرملین نیز گسترده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. 

جوان آنلاین: در حالی که اوکراین طی روز‌های اخیر دامنه حملات خود به پالایشگاه‌ها، انبار‌های سوخت، ناوگان دریایی و حتی پایگاه‌های راهبردی روسیه را گسترش داده، مسکو بامداد یک‌شنبه با یکی از سنگین‌ترین حملات موشکی و پهپادی ماه‌های اخیر و شاید هم دو سال گذشته، تلاش کرد این پیام را منتقل کند که هرچه جنگ بیشتر به عمق خاک روسیه کشیده شود، پاسخ کرملین نیز گسترده‌تر و پرهزینه‌تر خواهد بود. 
روسیه بامداد دیروز موجی از حملات موشکی و پهپادی را علیه چندین شهر اوکراین از جمله کی‌یف، خارکیف، دنیپرو و اودسا انجام داد؛ حمله‌ای که بنا بر اعلام نیروی هوایی اوکراین با شلیک ده‌ها موشک کروز، بالستیک و بیش از یکصد پهپاد همراه بود و زیرساخت‌های انرژی، مراکز صنعتی و تأسیسات نظامی را هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی از کشته و زخمی شدن شماری از غیرنظامیان و وارد آمدن خسارت به شبکه برق و حمل‌ونقل خبر دادند و ولودیمیر زلنسکی بار دیگر از کشور‌های غربی خواست سامانه‌های پدافندی بیشتری، به‌ویژه پاتریوت، در اختیار کی‌یف قرار دهند. 
این حملات در شرایطی انجام شد که اوکراین طی روز‌های گذشته دامنه عملیات خود را در عمق خاک روسیه افزایش داده است. مقام‌های اوکراینی از حمله به چند انبار بزرگ فرآورده‌های نفتی در منطقه استاوروپل، هدف قرار دادن تأسیسات سوخت‌رسانی و همچنین حمله به سه نفتکش موسوم به «ناوگان سایه» روسیه در دریای سیاه خبر داده‌اند. همزمان تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از پایگاه هوایی انگلس نیز از آسیب دیدن یک فروند بمب‌افکن راهبردی ۹۵ - TU حکایت دارد؛ هواپیمایی که یکی از اصلی‌ترین حاملان موشک‌های کروز روسیه در جنگ اوکراین به شمار می‌رود. در مسکو، این تحولات تنها به‌عنوان چند عملیات خرابکارانه تلقی نمی‌شود. 
رسانه‌های نزدیک به کرملین و تحلیلگران روس معتقدند کی‌یف با حمایت اطلاعاتی و تسلیحاتی غرب، راهبرد «انتقال جنگ به عمق روسیه» را دنبال می‌کند؛ راهبردی که هدف آن افزایش هزینه‌های اقتصادی و روانی جنگ برای مسکو است. از همین رو، پاسخ روز یک‌شنبه روسیه بیش از آنکه صرفاً یک عملیات نظامی باشد، تلاشی برای بازگرداندن معادله بازدارندگی و ارسال پیامی سیاسی به کی‌یف و حامیان غربی آن ارزیابی می‌شود. 
همزمان با تشدید درگیری‌های میدانی، تنش‌های سیاسی نیز میان روسیه و غرب افزایش یافته است. کرملین طی روز‌های اخیر بار دیگر نسبت به ادامه حملات اوکراین به زیرساخت‌های حیاتی روسیه هشدار داده و تأکید کرده است که در صورت تهدید موجودیت و امنیت ملی این کشور، تمامی گزینه‌های پیش‌بینی‌شده در دکترین دفاعی روسیه روی میز خواهد بود. این موضع همزمان با بحث‌های جاری در اروپا درباره افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین و گسترش همکاری‌های دفاعی با ناتو، بار دیگر نگرانی‌ها از ورود جنگ به مرحله‌ای پرتنش‌تر را افزایش داده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: اوکراین ، پالایشگاه ، روسیه
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