پیام بازدارندگی ایران به «عقبه» رسید

جوان آنلاین: در پی حملات امریکا به زیرساخت‌ها، دامنه پاسخ‌های نیرو‌های مسلح ایران نیز وارد مرحله تازه‌ای شده و جغرافیای درگیری را تا بیخ گوش صهیونیست‌ها گسترش داده است. در تازه‌ترین تحول، اصابت موشک‌های ایرانی به بندر عقبه در جنوب اردن و فرود بقایای آنها در اراضی اشغالی، علاوه بر ارسال پیامی بازدارنده به واشینگتن درباره آسیب‌پذیری پایگاه‌ها و منافعش در منطقه، هشداری آشکار به تل‌آویو بود که هرگونه همراهی با ماجراجویی‌های نظامی امریکا می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای امنیت و تجارت دریایی این رژیم به همراه داشته باشد. این عملیات که در واکنش به محاصره دریایی تنگه هرمز انجام شد، نشان داد ایران از توان گسترش دامنه پاسخ و ایجاد محدودیت برای منافع امریکا و متحدانش در فواصل دور از مرز‌های خود برخوردار است.

به گزارش «جوان»، درحالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا هر روز ادعا می‌کند که توانسته قدرت نظامی ایران را نابود کرده و تهدیدات ادعایی از سوی جمهوری اسلامی علیه متحدانش در منطقه را از بین ببرد، دور جدید درگیری‌ها روایت متفاوتی را بازگو می‌کند. پس از شروع حملات ارتش امریکا به جنوب ایران که در روز‌های اخیر به سطح زدن زیرساخت‌ها کشیده شده است، نیرو‌های مسلح ایران هم دست بسته نبوده و توانسته‌اند با ضربات موشکی تلفات سنگینی را به دشمن وارد کنند.

ایران که در روز‌های اخیر پایگاه‌های امریکا در شرق اردن را آماج حملات موشکی خود قرار داده بود، دیروز دامنه عملیات را گسترش داد و این بار مواضعی در جنوب غربی این کشور را نیز هدف گرفت. ارتش اسرائیل روز یک‌شنبه اعلام کرد که شلیک موشک‌هایی از ایران به سمت شهر عقبه در اردن را شناسایی کرده است. ارتش اسرائیل گفت که برخی از بقایای این موشک‌ها وارد حریم هوایی اسرائیل شده است. تصاویر منتشر شده نیز موشک‌هایی را در آسمان ایلات در جنوب اراضی اشغالی نشان می‌داد که به سمت اهدافی در حرکت بودند. شبکه ۱۳ اسرائیل نیز گزارش داد که پس از هدف قرار گرفتن منطقه العقبه، تخلیه هواپیما‌های سوخت‌رسان امریکایی از فرودگاه رامون آغاز شده است.

لازم به ذکر است که ایران در روز‌های اخیر عملیات گسترده‌ای را به پایگاه موفق‌السلطی اردن انجام داده بود و بزرگ‌ترین عملیات جمعه شب انجام شد که توانست تلفات زیادی را به امریکایی‌ها وارد سازد. براساس اعلام ارتش امریکا، در این حمله دو نظامی امریکایی کشته، یک نفر مفقود و چهار نظامی دیگر زخمی شدند؛ رخدادی که به اعتراف مقامات واشینگتن، نخستین مورد کشته شدن نیرو‌های امریکایی در حملات مستقیم ایران از زمان آغاز دور تازه تنش‌ها محسوب می‌شود. براساس گزارش نیویورک‌تایمز، در این حمله سنگین، تعدادی از بالگرد‌ها و پهپاد‌های پیشرفته امریکا آسیب جدی دیده‌اند.

باتوجه به ناتوانی سامانه‌های پدافندی امریکا در رهگیری موشک‌های ایرانی، مقامات ناشناس واشینگتن به نیویورک‌تایمز گفتند که ایران همچنان ذخایر موشکی گسترده‌ای در اختیار دارد و بیش از گذشته می‌تواند از سامانه‌های پدافندی امریکا عبور کند. این حمله به قدری دردناک بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور امریکا نیز این حادثه را «بسیار غم‌انگیز» توصیف و نسبت به آن ابراز تأسف کرد.

اهمیت لجستیکی و تجاری عقبه

هدف قرار گرفتن منطقه عقبه از سوی نیرو‌های مسلح ایران، پس از چند دور حمله به پایگاه‌های امریکا در اردن، صرفاً یک تحول میدانی نبود، بلکه پیام‌های راهبردی مهمی برای واشینگتن و متحدانش در منطقه به همراه داشت.

عقبه تنها بندر دریایی اردن است و بخش قابل‌توجهی از کالا‌های راهبردی، سوخت و تجارت خارجی از این مسیر انجام می‌شود. این بندر در نزدیکی استان ایلات و هم‌مرز با عربستان سعودی و شبه‌جزیره سینای مصر قرار دارد. موقعیت جغرافیایی این شهر و وجود تأسیسات بندری، فرودگاهی و حمل‌ونقل دریایی به آن اهمیتی راهبردی داده است. همچنین، این بندر در سال‌های اخیر به یکی از مراکز اصلی همکاری‌های امنیتی و لجستیکی امریکا و متحدانش تبدیل شده و در نزدیکی آن، تجهیزات نظامی و سامانه‌های پشتیبانی غربی مستقر شده‌اند.

نکته مهم‌تر عملیات دیروز به عقبه این بود که همزمان با ادامه حملات امریکا به زیرساخت‌های ایران، حملات و هشدار‌های تهران دامنه جغرافیایی وسیع‌تری پیدا کرده است. بنابراین، هدف قرار گرفتن عقبه به معنای انتقال بخشی از میدان نبرد از تنگه هرمز به محور دریای سرخ است. به عبارتی، اگر در هفته‌های گذشته تمرکز اصلی بر امنیت انرژی در خلیج فارس بود، اکنون انتخاب اهدافی در اردن نشان می‌دهد که تهران می‌تواند جغرافیای درگیری را به کریدور‌های جایگزین نیز گسترش دهد. این همان پیامی است که بسیاری از تحلیلگران غربی طی ماه‌های گذشته درباره آن هشدار داده بودند، اینکه هرگونه تشدید فشار نظامی بر ایران ممکن است دامنه بحران را از هرمز فراتر برده و مسیر‌های مواصلاتی شرق مدیترانه و دریای سرخ را نیز درگیر کند.

عملیات اخیر ایران را می‌توان واکنشی به محاصره دریایی امریکا در تنگه هرمز ارزیابی کرد که نشان می‌دهد تهران در صورت تداوم این روند، از ظرفیت ایجاد محدودیت برای منافع امریکا و شرکای منطقه‌ای آن حتی در فواصل دور از مرز‌های خود برخوردار است.

پیام هشدار به اسرائیل

با وجود آنکه رژیم صهیونیستی در دور جدید درگیری‌ها به‌طور مستقیم در عملیات نظامی امریکا مشارکت نداشته است، اصابت موشک‌های ایرانی در مجاورت سرزمین‌های اشغالی، هشداری روشن به رهبران تل‌آویو محسوب می‌شود که هرگونه همراهی با ماجراجویی‌های واشینگتن هزینه‌های سنگینی برای این رژیم در پی خواهد داشت. بندر عقبه به بندر ایلات در جنوب سرزمین‌های اشغالی متصل است و ناامن شدن این کریدور می‌تواند یکی از مهم‌ترین شریان‌های تجارت دریایی اسرائیل را با اختلال مواجه کند.

با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد تجارت خارجی اسرائیل از طریق دریا و نزدیک به نیمی از آن از مسیر دریای سرخ انجام می‌شود، هرگونه تشدید تنش در این منطقه، بنادر راهبردی این رژیم را به اهدافی آسیب‌پذیر تبدیل کرده و هزینه‌های اقتصادی قابل‌توجهی بر تل‌آویو تحمیل خواهد کرد.

از سوی دیگر، ایران که بار‌ها نسبت به هرگونه مشارکت کشور‌های منطقه در حملات امریکا هشدار داده بود، تهدیدات خود را عملیاتی کرده و دیروز مواضعی را در خاک کویت و بحرین مورد هدف قرار داد. در همین راستا، روزنامه وال‌استریت ژورنال دیروز در گزارشی نوشت که ایران به عربستان سعودی و عمان گفته که قصد دارد به شدت امارات را هدف قرار دهد.