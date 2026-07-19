فاجعه انسانی در ونزوئلا؛ شمار قربانیان زلزله به ۵۱۱۹ نفر رسید

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری آناتولی، خورخه رودریگز، رئیس پارلمان ملی ونزوئلا، در پیامی در شبکههای اجتماعی آخرین آمار تلفات زمینلرزههای اخیر این کشور را اعلام کرد.
به گزارش مهر، وی اعلام کرد که شمار جانباختگان این دو زمینلرزه با افزایش ۵۰ نفری به ۵ هزار و ۱۱۹ نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز ۱۶ هزار و ۷۴۰ تن است.
رودریگز همچنین اظهار داشت که از زمان وقوع دو زمینلرزه، تاکنون بیش از ۱۳۵۰ پسلرزه در منطقه ثبت شده است.
وی هشدار داد ساختمانهای آسیبدیده همچنان خطرآفرین هستند و از شهروندان خواست احتیاط لازم را رعایت کنند.
گفتنی است، مرکز زمینشناسی آمریکا (USGS) روز ۲۴ ژوئن اعلام کرده بود که دو زمینلرزه به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵ ریشتر با فاصله ۳۹ ثانیه در ونزوئلا رخ داده است.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) نیز در بیانیهای که ۲۶ ژوئن منتشر کرد، برآورد کرده بود خسارت مستقیم فیزیکی ناشی از این دو زمینلرزه حدود ۶.۷ میلیارد دلار است.
عملیات جستوجو و نجات همچنان در مناطق آسیبدیده ادامه دارد و نگرانیها نسبت به افزایش شمار قربانیان و مجروحان پابرجاست.