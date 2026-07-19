تداوم حملات اسرائیل به جنوب لبنان؛ حمله پهپادی به «النبطیه»

جوان آنلاین: به نقل از المنار، رژیم اشغالگر با وجود «توافق چارچوب»، به حملات خود در مناطق مختلف لبنان ادامه می‌دهد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه، منطقه «النبطیه» واقع در جنوب لبنان را هدف حمله پهپادی قرار داد.

ظهر امروز هم ارتش رژیم صهیونیستی عملیات انفجار گسترده‌ای را در جنوب لبنان انجام داد و طی آن، زیرساخت‌های مسکونی را تخریب کرد.

وزارت بهداشت لبنان امروز در بیانیه‌‎ای اعلام کرد شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به این کشور از دوم مارس گذشته (۱۱ اسفندماه) تاکنون به ۴ هزار و ۳۲۸ شهید رسیده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شماری از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر هم آواره شده‌اند و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.

در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیرو‌های صهیونیست اشاره می‌کنند.