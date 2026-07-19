جوان آنلاین: نتیجه نظرسنجی جدید واشنگتن پست و ایپسوس نشان می‌دهد اطمینان به احکام صادر شده توسط دیوان عالی در بین مردم آمریکا به شدت کاهش یافته است.

به گزارش تسنیم، براین اساس، حدود نیمی از بزرگسالان آمریکایی معتقدند ایدئولوژی سیاسی و نه اجرای قانون، عدالت را پیش می‌برد.

براساس این نظرسنجی، ۴۶ درصد مردم آمریکا فکر می‌کنند قوانین دیوان عالی در دولت ترامپ براساس دیدگاه سیاسی آنهاست. تنها یک چهارم شرکت کنندگان در نظرسنجی گفتند قوانین دیوان قانونی است، در حالی که حدود ۳۰ درصد هیچ نظری در این باره نداشتند.

همچنین حدود دو سوم افرادی که دیدگاه‌های سیاسی وزارت دادگستری را سرنوشت ساز و مهم می‌دانند، بر این باورند که احکام دیوان عالی عمدتا مطلوب ترامپ است در حالی که تنها ۱۷ درصد معتقدند این احکام در مخالفت با ترامپ است. ۱۷ درصد دیگر نیز بر این باروند این احکام به نفع یا علیه رئیس جمهور نیست.

این در حالی است که این دوره از فعالیت دیوان عالی در پایان ماه ژوئن به اتمام رسید. از جمله مهم‌ترین احکام دیوان در این دوره می‌توان به تقویت قدرت و اختیارات رئیس جمهور برای اخراج روسای نهادها، صدور مجوز برای ماموران مهاجرتی به منظور برگرداندن درخواست دهندگان پناهندگی به مرز‌های جنوبی، صدور مجوز پایان دادن به وضعیت حفاظتی هزاران مهاجر اهل هائیتی و سوریه، ممنوعیت حضور ورزشکاران تراجنسیتی در مدارس دخترانه، اشاره کرد.

اما این دوره از دیوان عالی، سرشار از پیروزی برای ترامپ نبوده است. مسدودکردن تعرفه‌های جهانی مورد نظر ترامپ در ماه فوریه، مسدود کردن دستور اجرایی ترامپ درباره اعطای شهروندی از طریق تولد، سلب اختیار رئیس جمهور برای اخراج رئیس فدرال رزرو، از جمله احکامی بودند که علیه ترامپ صادر شد.

به طور کلی این نظرسنجی نشان داد مردم آمریکا عملکرد دیوان عالی را تایید نمی‌کنند در حالی که ۴۱ درصد آن را تایید می‌کنند. بر این اساس، نرخ تایید عملکرد دیوان عالی در بین جمهوری‌خواهان بیشتر است. حدود دو سوم جمهوری‌خواهان آن را تایید می‌کنند، اما سه چهارم دموکرات‌ها آن را تایید نمی‌کنند. حدود ۶۰ درصد طرفداران مستقل نیز عملکرد دیوان عالی را تایید نمی‌کنند.

این ارقان نشان دهنده رشد فزاینده بی اعتمادی در بین عموم مردم آمریکا به موسسات اصلی دولتی از جمله ریاست جمهوری، کنگره، دیوان عالی، ارتش، مدارس دولتی، سیستم قضایی و پلیس است.

این در حالی است که تنها ۲۷ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی اخیر گالوپ اظهار کردند که به دیوان عالی «خیلی زیاد» یا «تا حدی زیاد» اطمینان دارند.

این یافته‌ها نشان می‌دهد بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهاد‌های قانون‌گذاری آمریکا، فراتر از اختلافات سیاسی و حزبی همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.