جوان آنلاین: تحولات میدانی ۲۴ ساعت گذشته، از پیام فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) تا عملیاتهای پیدرپی ارتش، انهدام پهپاد راهبردی امریکا و اعمال کنترل بر تردد شناورها در تنگه هرمز، همگی در یک چارچوب قابل تحلیل هستند؛ استمرار ابتکار عمل جمهوری اسلامی ایران در میدان و ناکامی امریکا در تغییر معادلات جنگ. در شرایطی که واشینگتن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود، با تداوم اقدامات نظامی و حمله به زیرساختها و مناطق غیرنظامی در پی تغییر موازنه است، بیانیهها و اطلاعیههای رسمی نیروهای مسلح نشان میدهد راهبرد جمهوری اسلامی بر تثبیت بازدارندگی، حفظ کنترل بر نقاط راهبردی، وارد کردن هزینه به امریکا و صیانت از انسجام ملی استوار است؛ روندی که از هرمز تا پایگاههای امریکا در منطقه، نشانههای آن بهطور همزمان قابل مشاهده است.
پاسخ ویرانگر؛ پیام قرارگاه خاتم به واشینگتن
فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص) در پیامی که بامداد یکشنبه منتشر شد، با تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرمانده کل قوا، اعلام کرد نیروهای مسلح پیام اخیر معظمله درباره صیانت از آرمانهای انقلاب، اتحاد مقدس و انسجام ملی را نصبالعین خود قرار خواهند داد.
سردار سرلشکر خلبان علی عبداللهی تأکید کرد که نیروهای مسلح همه توان و ظرفیت خود را برای تقویت همدلی، وحدت و یکپارچگی میان نیروهای مسلح، مردم و مسئولان سه قوه بهکار خواهند گرفت تا منافع ملت ایران، حقوق مردم و امنیت ملی تضمین شود. وی سپس خطاب به امریکا اعلام کرد: هرگونه طمعورزی، زورگویی، تمامیتخواهی و وحشیگری، با پاسخ قاطع و ویرانگر رزمندگان مؤمن، شجاع و مقتدر نیروهای مسلح مواجه خواهد شد و هزینههایی سنگینتر از جنگ تحمیلی دوم و سوم بر دشمن تحمیل میشود.
فرمانده قرارگاه خاتمالانبیا اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی را پشتوانه امنیت مردم از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب کشور دانست و تصریح کرد این اقتدار، بستر خدمترسانی مسئولان برای رفاه مردم را نیز فراهم کرده است. وی در ادامه با اشاره به راهبرد امریکا پس از شکستهای پیدرپی در میدان، اظهار داشت اردوگاه دشمن اکنون به ایجاد شکاف میان مردم و مسئولان دل خوش کرده است، زیرا هزیمت شیطان بزرگ در گرو انسجام درونی ملت ایران است و مقابله با این دسیسه بر همه ضروری است. عبداللهی در پایان تأکید کرد نیروهای مسلح با هدایت رهبر انقلاب و با تکیه بر انسجام برخاسته از حضور تاریخی مردم در بدرقه رهبر شهید، از این سرمایه ملی با همه ظرفیت خود صیانت خواهند کرد.
هشدار به نظامیان امریکایی
همزمان با این پیام، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در پیامی خطاب به نظامیان امریکایی نوشت: «اگر سربازان امریکایی میدانستند اشاره رهبر حکیم و مقتدر به درسهای فراموشنشدنی یعنی چه، حتی یک ثانیه را هم برای فرار از دست نمیدادند.» این اظهارات در امتداد هشدارهای رسمی درباره پیامدهای هرگونه اقدام نظامی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شد.
شکار پهپاد راهبردی امریکا
در ادامه تحولات میدانی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از رهگیری و انهدام یک فروند پهپاد راهبردی ۹-MQ در آسمان اهواز خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه، این پهپاد با آتش سامانه نوین پدافند پیشرفته نیروی هوافضای سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و منهدم شد. انهدام این پهپاد در حالی صورت گرفت که امریکا طی روزهای اخیر بر حجم فعالیتهای اطلاعاتی و شناسایی خود در منطقه افزوده است.
ضربه به مراکز راهبردی امریکا
در ادامه پاسخهای عملی جمهوری اسلامی به تجاوزات امریکا، ارتش از اجرای مرحله شانزدهم عملیات «صاعقه» خبر داد. روابط عمومی ارتش اعلام کرد در پاسخ به تجاوزات مکرر دشمن، حمله به پلها، زیرساختها و مناطق غیرنظامی و شهادت هموطنان، انبار مهمات ارتش امریکا در اردوگاه العدیری و رادار پاتریوت و رادار هوایی پایگاه علیالسالم کویت با حملات پرحجم پهپادهای انهدامی هدف قرار گرفت. ارتش در تشریح اهمیت این اهداف اعلام کرد اردوگاه العدیری یکی از مهمترین مراکز پشتیبانی و تجدید سازمان نیروهای امریکایی در منطقه و در فاصله ۱۰۴ کیلومتری مرزهای جمهوری اسلامی ایران است که هرگونه اخلال در عملکرد آن، تأثیر قابل توجهی بر عملیات پشتیبانی ارتش امریکا خواهد گذاشت. همچنین پایگاه هوایی علیالسالم، مرکز اصلی ترابری هوایی و دروازه ورود نیروهای نظامی امریکا به غرب آسیا به شمار میرود و نقش محوری در راهبرد نظامی و لجستیکی ارتش امریکا در منطقه دارد. ارتش در پایان این اطلاعیه تأکید کرد تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب و با اتحاد نیروهای مسلح، ملت و دولت، دشمن حیلهگر را به هزیمت خواهد کشاند. تنها ساعاتی بعد، ارتش از آغاز مرحله هفدهم عملیات «صاعقه» خبر داد. بر اساس اطلاعیه ارتش، انبار مهمات ارتش امریکا در اردوگاه العدیری و سولههای تجهیزات و نفرات این ارتش در پایگاه علیالسالم بار دیگر هدف حملات پهپادی قرار گرفت. ارتش در این اطلاعیه تأکید کرد این عملیات در پی نقض معاهدات بینالمللی و جنایتهای امریکا در مناطق غیرنظامی انجام شده است. در ادامه نیز آمده است که جنگ جمهوری اسلامی، دفاع از هویت اصیل و تاریخ چند هزار ساله ایران و مردمانی است که در پرتو تعالیم اسلامی «نه ظلم میکنند و نه ظلم میپذیرند» و رزمندگان ارتش با همین باور برای دفاع از مردم ایران در برابر دشمنان ایستادهاند.
هرمز؛ استمرار اعمال حاکمیت ایران
همزمان با این تحولات، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از توقف چهار کشتی متخلف در تنگه هرمز خبر داد. بر اساس اطلاعیه سپاه، چهار شناور با حمایت تروریستهای امریکایی، پس از خاموش کردن سامانههای ناوبری و بیاعتنایی به اخطارهای پایگاه کنترل تنگه هرمز، قصد عبور از مسیر ناایمن را داشتند. در این اطلاعیه آمده است دو فروند از این کشتیها دچار حادثه شده و در محل متوقف شدند و دو فروند دیگر نیز از ادامه مسیر منصرف شدند. نیروی دریایی سپاه تأکید کرد کنترل تنگه هرمز به طور کامل در اختیار این نیرو قرار دارد و تنها مسیر ایمن، مسیر اعلامشده از سوی جمهوری اسلامی ایران است.
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است که همانگونه که پیشتر اعلام شده، حتی یک قطره نفت، گاز و کود شیمیایی بدون هماهنگی و اجازه جمهوری اسلامی ایران از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد و شناورهایی که تحت تأثیر توصیههای امریکا وارد مسیرهای ناایمن شوند، مسئول پیامدهای اقدامات خود خواهند بود.